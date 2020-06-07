С 25 мая в рамках очередного этапа ослабления карантина в Украине возобновили работу детские сады. Безусловно, они должны работать с выполнением всех эпидемиологических требований. Правда, иногда руководство заведения заставляет родителей самостоятельно покупать средства защиты для работников сада. Кто на самом деле должен этим заниматься – пояснили в Минздраве.

Средства индивидуальной защиты должна закупать администрация или владельцы детского учреждения. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, передает 24 канал.

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Степанов добавил, что детские сады не могут требовать от родителей самостоятельной закупки средств защиты. Он подчеркнул, что родители также не должны подписывать документы о том, что они не будут иметь претензий, если их ребенок заболеет COVID-19 в садике. Все это – самодеятельность заведения, которая не утверждена Минздравом.

Что касается закупки антисептиков, масок и остальных вещей, которые используют в садиках из-за карантинных ограничений, это должна делать исключительно администрация или владельцы этого заведения. Нигде не предусмотрено, чтобы родители самостоятельно все закупали,

– заявил министр здравоохранения.

Рекомендации Минздрава по работе детских садов

Детсад должен обеспечить 5-дневный запас всех необходимых средств защиты и дезинфицирующих средств, их правильную утилизацию.

Заменить твердое мыло на жидкое, а тканевые полотенца – на бумажные.

Регулярно убирать помещение с дезинфицирующими средствами, а также проветривать помещение.

Работники заведения должны регулярно пользоваться антисептиками, воздерживаться от контакта с больными людьми.

Работники учреждения должны самоизолироваться, в случае подозрения на респираторное заболевание.

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Рекомендации для работы детсадов во время эпидемии коронавируса / Инфографика 24 канала