Кто быстрее засыпает после секса - мужчины или женщины

Сон после секса обусловлен не только тем, что половой акт чаще происходит вечером. На способность быстро засыпать после полового акта могла повлиять эволюция

Ученые из Нью-Йоркского университета в Олбани решили выяснить, кто же быстрее засыпает после интимной близости: мужчины или женщины.

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И несмотря на распространенное мнение, что засыпают после секса чаще мужчины, это не так.

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Ученые провели опрос среди студентов (128 женщин и 98 мужчин). И выяснили, что женщины быстрее засыпают после вагинального секса. Кроме того, женщины, у которых был секс без презерватива, быстрее засыпали после мужского оргазма.

По мнению ученых, это можно объяснить эволюционным механизмом: сохранение тела в горизонтальном положении после секса увеличивает вероятность того, что женщина забеременеет.

В то же время эти данные неоднозначны и требуют большей выборки исследования. Более того, предыдущие исследования не установили существенных различий между мужчинами и женщинами.

Сейчас аргументируют это тем, что ранее рассматривались любые половые акты (в том числе и те, что происходили днем), а это исследование сфокусировано на вагинальном сексе ночью.

При этом ученые признают, что днем вероятность заснуть гораздо ниже, а различия между полами не так заметны.