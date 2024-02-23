Хто швидше засинає після сексу – чоловіки чи жінки

Сон після сексу зумовлений не лише тим, що статевий акт частіше відбувається ввечері. На здатність швидко засинати після статевого акту могла вплинути еволюція

Учені з Нью-Йоркського університету в Олбані вирішили з'ясувати, хто ж швидше засинає після інтимної близькості: чоловіки чи жінки.

До теми Науковці визначили, які фалоімітатори найбільше подобаються жінкам

І попри поширену думку, що засинають після сексу частіше чоловіки, це не так.

Детальніше про дослідження

Учені провели опитування серед студентів (128 жінок і 98 чоловіків). І з'ясували, що жінки швидше засинають після вагінального сексу. Крім того, жінки, у яких був секс без презерватива, швидше засинали після чоловічого оргазму.

На думку вчених, це можна пояснити еволюційним механізмом: збереження тіла в горизонтальному положенні після сексу збільшує ймовірність того, що жінка завагітніє.

Водночас ці дані неоднозначні і потребують більшої вибірки дослідження. Ба більше, попередні дослідження не встановили суттєвих відмінностей між чоловіками й жінками.

Наразі аргументують це тим, що раніше розглядалися будь-які статеві акти (зокрема й ті, що відбувалися вдень), а це дослідження сфокусоване на вагінальному сексі уночі.

При цьому учені визнають, що удень імовірність заснути набагато нижча, а відмінності між статями не такі помітні.