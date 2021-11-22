В Кропивницком от COVID-19 умерла 13-летняя девочка
В Кропивницком от COVID-19 умерла 13-летняя девочка. Ребенок был в группе риска, ведь имел сопутствующее заболевание – диабет.
Трагедия произошла в прошедшие выходные. Об этом рассказала главный санитарный врач Кировоградской области Надежда Оперчук.
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У ребенка было тяжелое течение болезни
По словам Надежды Оперчук, у больного ребенка было тяжелое течение коронавируса. Причиной этого было сопутствующее заболевание девочки – у нее был диабет.
На выходных произошла ужасная трагедия в одной семье из Кропивницкого. От тяжелого течения коронавирусной болезни умерла 13-летняя девочка, которая относилась к группе риска и имела сопутствующее хроническое заболевание: сахарный диабет,
– рассказала Оперчук.
Главный санитарный врач Кировоградской области подчеркнула, что прививка против COVID-19 является единственным методом предотвращения тяжелого течения коронавируса и призвала вакцинироваться.
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