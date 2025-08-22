Почему возникают красные родинки и насколько они опасны
Гемангиомы – это маленькие (1 – 5 мм) круглые красные пятна или узелки, которые чаще всего возникают на коже туловища или рук, реже – на ногах, кистях, стопах или лице. Иногда их можно встретить даже на волосистой части головы.
Эти образования являются распространенными доброкачественными сосудистыми новообразованиями, которые выглядят как ярко-красные пятна или папулы. Формируются они под поверхностью кожи и состоят из новообразованных капилляров, пишет 24 Канал со ссылкой на National Library of Medicine.
Начальный размер гемангиом – около 1 мм, с возрастом они могут немного увеличиваться, но редко превышают 3,5 мм. В медицине ангиомы известны под разными названиями: "пятна Кэмпбелла-де-Моргана", "ангиомы взрослых" или "старческие ангиомы", что связано с тенденцией к увеличению их количества с возрастом.
Гемангиомы нередко появляются после 30 лет. Их можно обнаружить примерно у 7% подростков и у 75% людей старше 75 лет. Согласно различным источникам, гемангиомы имеют 5 – 41% людей в возрасте 20 лет.
Опасны ли гемангиомы?
Как правило, гемангиомы вполне безопасны и не создают неудобств. Только в случае травмирования могут возникать небольшие кровотечения. Подавляющее большинство гемангиом наблюдается у здоровых людей, хотя иногда у пациентов со злокачественными заболеваниями кожи описывали единичные похожие узелки.
Гемангиомы не превращаются в злокачественные опухоли, но их можно перепутать с такими опасными поражениями, как амеланотическая меланома.
Очень редко внезапное массовое возникновение гемангиом может свидетельствовать о серьезных заболеваниях или стать реакцией на некоторые медикаменты.
Почему появляются гемангиомы?
Точной причины появления вишневых ангиом до сих пор не выявлено. Известно, что их частота возрастает с возрастом, а также могут играть роль отдельные генетические изменения, в частности в генах GNAQ и GNA11.
Существует ряд факторов, которые могут ускорить или спровоцировать образование гемангиом:
- Старение организма.
- Генетические особенности.
- Некоторые лекарства, например, местное применение азотистого иприта (для лечения витилиго), циклоспорин у людей с иммунодефицитом.
- Некоторые системные заболевания, такие как лимфопролиферативные нарушения или мультицентрическая болезнь Каслмана.
- Редкие случаи связывают возникновение ангиом с вирусом герпеса человека 8 типа (HHV8).
- Наблюдается вероятная (но не доказанная) корреляция с меланомой.
Гемангиомы могут появляться как на открытых участках тела, так и под одеждой. Обычно они не образуются на слизистых оболочках и не зависят от пола и расы.
Можно ли удалять гемангиомы?
Диагноз "гемангиома" обычно устанавливают при осмотре. При необходимости можно провести дополнительные методы обследования, например, оптическую когерентную томографию для определения глубины поражения.
Удаление гемангиомы – вопрос эстетики или профилактики травмирования. Если возникает подозрение на злокачественность, новообразования обязательно удаляют и направляют на анализ.
Какие есть методы удаления гемангиом?
В большинстве случаев лечение не требуется. При желании небольшие гемангиомы удаляют электрокоагуляцией под местным обезболиванием, большие – хирургическим путем в сочетании с коагуляцией. Также применяют криотерапию или различные виды лазерной терапии – например, импульсный лазер на красителях, интенсивный импульсный свет, криптоновый или диодный лазеры с длиной волны 532 нм.
Важно помнить: после удаления гемангиомы может остаться шрам.
Гемангиомы – это доброкачественные образования, которые с возрастом появляются у многих людей. Они безопасны и не требуют лечения, если не мешают или не травмируются. Однако при появлении любых необычных образований на коже стоит проконсультироваться с дерматологом, чтобы не пропустить более серьезное заболевание.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.