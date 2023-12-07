Хозяева кошек более подвержены серьезному психическому заболеванию

Исследование специалистов из Австралии показало, что присутствие кошек в доме может вдвое увеличить шансы на развитие шизофрении. К такому выводу пришли исследователи после метаанализа научных работ, опубликованных более чем за 40 лет.

Ученые предполагают, что связь между развитием шизофрении и присутствием домашних животных связана с паразитом Toxoplasma gondii, распространенным среди кошек.

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Новое исследование влияния кошек

Этот паразит может передаваться человеку и влиять на функционирование центральной нервной системы, нарушая движение нейромедиаторов в мозге. Такие изменения могут привести к психическим расстройствам, включая шизофрению.

Тема возможного влияния токсоплазмоза, передаваемого домашними животными, на умственное здоровье человека активно изучается учеными уже много лет. Анализируя исследования в четырех электронных базах данных, специалисты по мозгу и психическому здоровью из Университета Квинсленда (Австралия) во главе с Джоном Макгратом отобрали более 1900 публикаций из 11 стран, датированных с января 1980 года по май 2023 года.

Кошки повышают риск шизофрении

В результате оценки исследований согласно определенным критериям австралийские ученые выделили 17 работ для детального анализа. Метаанализ этих статей показал, что риск возникновения шизофрении увеличивается у людей, росших с кошками до 25-летнего возраста. Вероятность развития шизофрении повышается в 2,24 раза по сравнению с людьми без кошек.

Исследователи также указали на одно из исследований, проведенных среди американских студентов-психологов, где не обнаружили прямую связь между присутствием кошки в детстве и показателями по шкале шизотипии, часто используемой для предварительной оценки шизофренических склонностей. Тем не менее, студенты, которых когда-либо кусали домашние кошки, показывали более высокие уровни шизотипичных черт.

Результаты этого исследования получили смешанные отзывы в научном сообществе, поскольку некоторые специалисты выразили опасения относительно того, что в исследованиях не были учтены влиятельные факторы, такие как социально-экономический статус и болезни в семье.