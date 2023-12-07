Господарі котів більш схильні до серйозного психічного захворювання

Дослідження фахівців з Австралії виявило, що присутність котів у домі може вдвічі збільшити шанси на розвиток шизофренії. Такого висновку дійшли дослідники після метааналізу наукових праць, опублікованих за більш ніж 40 років.

Вчені припускають, що зв'язок між розвитком шизофренії та присутністю домашніх тварин пов'язаний з паразитом Toxoplasma gondii, поширеним серед котів.

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Нове дослідження впливу котів

Цей паразит може передаватися людині та потенційно впливати на функціонування центральної нервової системи, порушуючи рух нейромедіаторів у мозку. Такі зміни можуть призвести до психічних розладів, включаючи шизофренію.

Тема можливого впливу токсоплазмозу, що передається домашніми тваринами, на розумове здоров'я людини активно вивчається вченими вже багато років. Аналізуючи дослідження у чотирьох електронних базах даних, фахівці з мозку та психічного здоров'я з Університету Квінсленду (Австралія) на чолі з Джоном Макгратом відібрали понад 1900 публікацій з 11 країн, датованих з січня 1980 року до травня 2023 року.

Коти підвищують ризик шизофренії

В результаті оцінки досліджень згідно з певними критеріями, австралійські вчені виділили 17 робіт для детального аналізу. Метааналіз цих статей показав, що ризик виникнення шизофренії збільшується у людей, які росли з котами до 25-річного віку. Ймовірність розвитку шизофренії підвищується у 2,24 раза у порівнянні з людьми без котів.

Дослідники також вказали на одне з досліджень, проведених серед американських студентів-психологів, де не виявили прямий зв'язок між присутністю кішки в дитинстві та показниками за шкалою шизотипії, що часто використовується для попередньої оцінки шизофренічних схильностей. Проте, студенти, яких коли-небудь кусали домашні кішки, показували вищі рівні шизотипових рис.

Результати цього дослідження отримало змішані відгуки в науковій спільноті, оскільки деякі фахівці висловили побоювання щодо того, що в дослідженнях не було враховано впливових факторів, таких як соціально-економічний статус та хвороби в сім'ї.