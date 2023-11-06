Не все люди хотят носить очки для коррекции зрения, и это решение может иметь разные мотивы: от внешнего вида и беспокойства о том, что подумают окружающие, до неудобств, особенно во время занятий спортом. Есть также те, кому просто неприятно ощущать посторонние предметы в глазу, поэтому они отказываются от контактных линз.

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Когда назначают очки

Однако вопрос о вреде или пользе отказа от очков или линз зависит от причины, по которой требуется коррекция зрения.

Наиболее распространенными состояниями, при которых врач назначает ношение очков, являются близорукость (миопия), дальнозоркость (гиперметропия) и астигматизм. Эти проблемы связаны с нарушением способности глаза правильно преломлять световые лучи и фокусировать их на сетчатке. Очки или контактные линзы, подобранные врачом, могут корректировать эту рефракцию и улучшить остроту зрения при их использовании.

Какие последствия будет иметь отказ от очков

Отказ от коррекции в таких случаях не приведет к физическому ухудшению зрения, но может вызвать дискомфорт и отрицательно повлиять на качество жизни, особенно в ситуациях, где важно ясное зрение, например, при управлении автомобилем или чтении. Поэтому важно консультироваться с врачом-офтальмологом, чтобы определить наилучший метод коррекции зрения, отвечающий вашим потребностям и предпочтениям.

Глаза без очков и линз будут чрезмерно напрягаться, что может привести к боли в глазах, головной боли и общей усталости. Кроме этого, проблема с остротой зрения так и остается нерешенной. близорукому ребенку будет сложно увидеть, что написано на доске, близорукому взрослому человеку будет сложно управлять автомобилем, а дальнозоркий человек не сможет читать любимые книги.

Раньше считалось, что иногда следует снимать очки, чтобы "дать глазам отдохнуть", но в этом случае вместо отдыха глаза лишь получают лишнюю нагрузку. Другими словами, не носить очки или линзы при нарушениях рефракции можно, но для собственного удобства лучше этого не делать.

Совсем другое дело, если очки выписаны для лечения амблиопии (ленивого глаза) и/или косоглазия у детей. Отказ от коррекции зрения в этом случае может привести к прогрессированию этих болезней.