В Украину возвращается COVID-19: где зафиксировали превышение пика заболеваемости

В Украине снова начали фиксировать массовые случаи заболеваемости COVID-19. В настоящее время по стране разгуливает почти два десятка подтипов штамма Омикрон.

Детали новой волны заболеваемости в эфире телемарафона рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Пока о внедрении маскового режима речь не идет.

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Волна коронавируса

Врачи в Украине уже зафиксировали 17 подтипов штамма Омикрон – в больницы еженедельно попадает 4000 больных, преимущественно в тяжелом состоянии. По данным Минздрава, пик заболеваемости превышен в Черновицкой области.

Это больше, чем в прошлом году, по меньшей мере, на 40 процентов. Вместе с тем, если посмотреть по интенсивности эпидемического процесса, то он немного больше, чем в прошлом году, — всего на 8 процентов.

– отметил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

В настоящее время в Украине одновременно курсируют как коронавирус, так и вирус гриппа и другие респираторные вирусы. Масковой режим или другие карантинные ограничения вводить не планируют, однако медики призывают вакцинироваться. В ближайшее время вакцина поступит во все регионы Украины.

Опасен ли Омикрон

Вирусологиня Алла Мироненко отмечает, что с момента появления Омикрона в конце 2021 и начале 2022 года, этот штамм сумел вытеснить своих предшественников. Штаммы Дельта и Альфа не являются активными.

Сейчас есть только омикрон, при чем циркулирует одновременно многие его субварианты. Но, к счастью, Омикрон изменился настолько, что у него накопилось очень много мутаций в спаечном белке, и он не вызывает тяжелой кислородной зависимости, как это было при предыдущих вариантах.

– сообщила она.

В настоящее время заболевание этим типом COVID-19 протекает значительно легче – напоминает обычное респираторное заболевание. Несмотря на это, Омикрон остается опасным для групп риска, таких как люди с патологиями и старше 60 лет.