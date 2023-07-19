Как кондиционеры влияют на здоровье глаз: объяснение офтальмологии

Сейчас, в жаркие дни, а часто и душные ночи без климатической техники сложно представить комфортную жизнь. Однако до сих пор существует немало предубеждений относительно кондиционеров.

Как этот кондиционер влияет на глаза и что нужно учесть для безопасного использования, 24 Канала рассказала врач-офтальмолог клиники "Новое Зрение" Клавдия Гарыга.

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Бесспорные плюсы

Вряд ли кто откажется от прохлады в летний период. Разве что из-за опасений, что кондиционер может навредить здоровью. Особенно по этому поводу волнуются мамы и пожилые люди. И зря.

Клавдия Гарыга “Даже педиатры дают зеленый свет для климатической техники, когда младенец только что приехал из роддома. Здесь нужно понимать, что польза и разумное использование прибора только облегчат жизнь роженице и ее ребенку. Дело в том, что первые три месяца у ребенка еще несовершенная система терморегуляции и температура его тела зависит от внешней среды. Итак, кондиционер помогает избежать гипертермии”.

Кроме того, преимущества климатической техники оценят те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременными и пожилыми людьми. Главное – соблюдать безопасные правила.

Без вреда для глаз

Итак, важны нюансы безопасного использования кондиционеров для здоровья:

заданная температура охлаждения не должна быть ниже 18–20 градусов;

обеспечите влажность воздуха на уровне 40 – 60 %, а значит параллельно включите прибор-увлажнитель (обязательно приобретите его, если нет, они бывают классическими, паровыми и ультразвуковыми);

через рециркуляцию того же воздуха нужно периодически проветривать комнату, поэтому время от времени открывайте окна и запускайте хоть немного свежего воздуха;

ни в коем случае не находитесь под прямым потоком воздуха, иначе у вас будут проблемы с глазами. Итак, настройте створки кондиционера так, чтобы он не дул на вас;

всегда имейте при себе слезозаменители, особенно это касается водителей, включающих кондиционер в машине;

своевременно меняйте фильтры в устройстве.

Реальные опасности

При неправильном использовании кондиционера возникает незначительная сухость глаз, особенно у тех, кто носит контактные линзы или недавно перенес рефракционные вмешательства – две недели – месяц назад.

Клавдия Гарыга “Если выставить температуру ниже 18 градусов и прийти с жаркой улицы в слишком нахолодженное помещение, есть риск заболеть. А со снижением иммунитета может проявиться герпес, способный поражать и глаза. К тому же респираторные заболевания, в частности у детей, наносят дискомфорт зрительной системе – появляется слезотечение, покраснение глаз, отечность век”.

Иногда они приводят к офтальмологическим осложнениям – разного рода воспалений: вирусного или бактериального конъюнктивита (поражается слизистая глаза), кератита (роговка), блефарита (века).

Кстати, причиной этих глазных заболеваний, как и болезней дыхательных путей, становятся старые фильтры в кондиционере, в которых размножаются возбудители инфекций. Так что ежегодное обслуживание техники является залогом вашего здоровья.

Водители и пассажиры на переднем сидении страдают воздушными потоками кондиционера, ведь в машине нет возможности поменять свое расположение. Поэтому при длительной поездке или постоянной работе за рулем может появиться слезотечение, покраснение, сухость глаз, ощущение песка или постороннего тела, светочувствительность. Тогда нужно сразу обратиться к офтальмологу, который назначит лечение.

А для предотвращения пересыхания защищающей глаза слезной пленки нужно пользоваться качественными слезозаменителями, в частности на основе гиалуроновой кислоты. Тем, кто носит контактные линзы – выбрать безопасную искусственную слезу, которую можно капать непосредственно на линзу.

И последняя рекомендация – пейте больше воды, ведь когда кондиционер пересушивает глаз, нужно увеличить объем потребления жидкости.

Применяйте все блага цивилизации и будьте здоровы!