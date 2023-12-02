Тест на менопаузу: кому нужен и как подготовиться

Климакс или менопауза характеризуется прекращением менструации у женщин, это происходит преимущественно в возрасте от 45 до 55 лет. Биологически этот этап связан с замедлением работы фолликулов в яичниках, что приводит к остановке созревания ооцитов и падению концентрации эстрогена в организме.

И для того, чтобы определить, наступила ли менопауза – помогает определить специальный тест – еще до того, как она начнется, или с появлением первых симптомов.

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Кому нужен тест на менопаузу

Тест на климакс нужен женщинам, имеющим подозрения, что их репродуктивный статус изменился. К примеру, если не наступает беременность или женщина обнаружила необычные симптомы менопаузы.

нерегулярные месячные;

сухость влагалища;

приливы;

озноб;

ночная потливость;

нарушение сна;

изменчивое настроение;

уменьшение либидо;

увеличение массы тела;

истончение волос;

сухая кожа;

снижение упругости груди.

Как подготовиться к тесту

Четких рекомендаций по подготовке к тесту на менопаузу нет. Но перед анализом следует проконсультироваться с врачом.

Диагностика происходит путём определения биохимических показателей в моче или крови аналогично проверке беременности. Оба теста базируются на измерении уровня эстрадиола и фоликостимулирующего гормона.

Обычно рекомендуется провести первый тест в течение первой недели менструального цикла, а через неделю провести повторную проверку. В случае отсутствия менструации тестирование может быть проведено в любой удобный для женщины день.