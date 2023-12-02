Тест на менопаузу: кому потрібен та як підготуватися

Клімакс або менопауза характеризується припиненням менструації у жінок, це трапляється переважно у віці від 45 до 55 років. Біологічно цей етап пов'язаний з уповільненням роботи фолікулів у яєчниках, що призводить до зупинки дозрівання ооцитів і падіння концентрації естрогену в організмі.

І для того, щоб визначити, чи наступила менопауза – допомагає визначити спеціальний тест – ще до того, як вона почнеться, або з появою перших симптомів.

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Кому потрібен тест на менопаузу

Тест на клімакс потрібен жінкам, які мають підозри, що їхній репродуктивний статус змінився. Наприклад, якщо не настає вагітність або жінка виявила незвичні симптоми менопаузи

нерегулярні місячні;

сухість піхви;

припливи;

озноб;

нічна пітливість;

порушення сну;

мінливий настрій;

зменшення лібідо;

збільшення маси тіла;

стоншення волосся;

суха шкіра;

зниження пружності грудей.

Як підготуватися до тесту

Чітких рекомендацій щодо підготовки до тесту на менопаузу немає. Але перед аналізом варто проконсультуватися з лікарем.

Діагностика відбувається шляхом визначення біохімічних показників у сечі або крові аналогічно до перевірки вагітності. Обидва тести базуються на вимірюванні рівня естрадіолу та фолікостимулювального гормону.

Зазвичай рекомендується здійснити перший тест протягом першого тижня менструального циклу, а через тиждень провести повторну перевірку. У випадку, коли менструації відсутні, тестування може бути проведено в будь-який зручний для жінки день.