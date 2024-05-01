AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина может вызвать редкий побочный эффект

AstraZeneca впервые в судебных документах признала, что ее вакцина против COVID может вызвать редкий побочный эффект, это может стать началом для выплаты многомиллионных компенсаций.

Иск против AstraZeneca

Фармацевтический гигант является ответчиком в коллективном иске, в котором утверждается, что вакцина, разработанная совместно с Оксфордским университетом, вызвала смерть и серьезные проблемы со здоровьем в десятках случаев.

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Первый иск подали в прошлом году от имени Джейми Скотта, отца двоих детей, который получил инвалидность после тромба, который вызвал кровоизлияние в мозг, после получения вакцины в апреле 2021 года. Больница трижды звонила его жене, чтобы сказать, что ее муж умрет.

Признание побочного эффекта

AstraZeneca оспаривает эти утверждения, но признала в судебном документе, что ее вакцина "может в очень редких случаях вызвать ТТС – синдром тромбоза с тромбоцитопенией, вызывает у людей образование тромбов и низкий уровень тромбоцитов в крови".

В суд подали 51 иск, пострадавшие и их родственники хотят получить компенсацию в сумме до 100 миллионов фунтов стерлингов.

AstraZeneca признала проблему после интенсивных судебных перипетий. И это может привести к выплатам, если фармацевтическая компания признает, что вакцина была причиной серьезной болезни и смерти в конкретных судебных случаях.

В письме ответа, отправленном в мае 2023 года, AstraZeneca сообщила адвокатам мистера Скотта, что "мы не признаем, что ТТС вызвала вакцина на общем уровне".

Однако в судебном документе, поданном в Высокий суд в феврале, AstraZeneca отметила: "Вакцина AZ может в очень редких случаях вызвать ТТС. Механизм возникновения неизвестен. Кроме того, ТТС может также возникнуть без использования вакцины AZ (или любой другой вакцины). Причина в любом конкретном случае будет вопросом для экспертизы".

Адвокаты утверждают, что вакцина AstraZeneca-Oxford является "дефектной", и ее эффективность была "чрезмерно завышена" – эти претензии AstraZeneca решительно отрицает.

Ученые впервые обнаружили связь между вакциной и новым заболеванием, которое называют иммунной тромбоцитопенией и тромбозом, вызванными вакциной (VITT), уже в начале марта 2021 года, вскоре после начала развертывания вакцины от COVID-19. Адвокаты истцов утверждают, что VITT является подтипом ТТС, хотя AstraZeneca не признает это.

Значение судебного процесса

AstraZeneca понадобился год, чтобы официально признать, что их вакцина может вызвать ТТС, хотя сведения об этом риске были доступны значительно раньше. Это признание является важным шагом, но теперь мы ожидаем доказательства связи между вакциной и конкретными случаями заболеваний у наших клиентов. Мы готовы доказать эти связи в суде,

– сказала Сара Мур, партнер юридической фирмы Leigh Day, которая ведет судебные иски.

Процесс может занять годы, поскольку каждый случай рассмотрят индивидуально, и каждое решение может быть обжаловано. Но адвокаты надеются, что признание AstraZeneca создаст прецедент, который поможет другим пострадавшим получить возмещение.

Этот судебный процесс ставит под сомнение баланс между необходимостью быстрого развертывания вакцин в кризисных ситуациях и потребностью в тщательном мониторинге и соответствии стандартам безопасности. Он также подчеркивает важность прозрачности и ответственности производителей вакцин.

Фармацевтическая компания AstraZeneca отказалась предоставлять комментарии на запросы относительно текущей юридической ситуации. Вместо этого они выпустили общее заявление о том, что их вакцина от COVID-19 спасает жизни по всему миру, и что они выполняют все юридические нормы и стандарты безопасности.