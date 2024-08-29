Ученые ранее установили, что комары используют несколько каналов органов чувств для поиска людей, в частности, углекислый газ, запахи, зрение, а также конвекционное тепло и влажность, которые выделяет тело человека.

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Новое исследование комаров

Но упомянутые каналы чувств имеют свои ограничения., объяснил Авинаш Чандел, соавтор исследования и докторант UCSB. Комары воспринимают тепло с расстояния примерно 10 сантиметров., которое выделяет кожа, а после приземления они могут ощущать непосредственно температуру.

Испытание, проведены с комарами Aedes aegypti с клеточными моделями в разных условиях, показали, что в зоне с источником тепла насекомые активнее искали жертву. Команда обнаружила, что комары чувствуют инфракрасные волны тепла на расстоянии до 75 сантиметров.

Как комары чувствуют тепло человеческих тел

Структура "кол в ямке", расположена на кончике каждой антенны комара, обеспечивает высокую чувствительность к инфракрасному излучению. Она защищает от кондуктивного и конвективного тепла (т.е. от тепла на расстоянии и при непосредственном контакте с кожей), позволяя сосредоточиться на инфракрасном излучении, которое нагревает внутреннюю структуру антенны.

Эти открытия могут способствовать разработке новых методов борьбы с комарами., а также показывает, почему свободная одежда является эффективным средством против укусов комаров, блокируя не только доступ к коже, но и препятствуя восприятию тепла, которое излучается телом.