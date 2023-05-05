Подозреваемый занимал должность генерального директора Директората фармацевтического обеспечения Минздрава Украины и был сопредседателем рабочей группы при государственной регистрации лекарственных средств.
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Как выяснили правоохранители, экс-чиновник Минздрава нарушил процедуру регистрации лекарств: подписал рекомендации для госрегистрации китайского препарата.
Что известно о регистрации неэффективного препарата
В то же время Государственный экспертный центр Минздрава не рекомендовал это лекарство, ведь в других странах препарат зарегистрирован как натуральный продукт/традиционное лекарственное средство. То есть это – биологически активная добавка (БАД).
Изготовляли лекарства в одной из стран Восточной Азии. Их используют при простуде и терапии COVID-19.
Несмотря на это, лекарственный препарат был внесен в Государственный реестр лекарственных средств Украины соответствующим приказом Минздрава Украины и допущен на внутренний украинский рынок,
– отметили в прокуратуре.