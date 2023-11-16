Только правительство приняло новые изменения относительно декрета беременных женщин, как российские телеграмм-каналы начали манипулировать и распространять дезинформацию.

Также на тему Финальное решение – за женщиной: в Украине изменили правила получения декретных отпусков

В сообщениях пишут, что беременные сами теперь будут решать, когда уходить в декретный отпуск. Это означает, что работодатель может заставить беременную женщину работать до последнего дня перед родами.

Когда женщина может и ты в декрет

18 октября 2023 года Министерство здравоохранения Украины выдало приказ об изменениях в "Порядок формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения". О таких изменениях 11 ноября 2023 года в телемарафоне также рассказала заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич.

Теперь женщина сможет сама выбрать, идти ли ей в отпуск на 30 неделе беременности и определить дату его начала. Для этого женщине нужно подать заявку врачу, ведущему ее беременность о том, что она продолжает работать после 30 недели беременности. В заявке женщина указывает дату, с которой должно быть сформировано медицинское заключение о временной нетрудоспособности врача.

Раньше женщины, которые были на 30 неделе беременности и наблюдались у врача, получали от него медицинское заключение о временной нетрудоспособности по категории "беременность и роды". После получения такого медицинского заключения женщина обязана была уходить в декретный отпуск.

Беременные могли продолжить работать по желанию, но тогда количество дней отпуска по беременности и родам уменьшалось на столько дней, сколько она работала. Размер пособия в таком случае также уменьшался, ведь зависел от количества дней отпуска.

Ложь россиян

В то же время, российские телеграмм-каналы манипулируют и заявляют, что работодатель заставит женщину работать до последнего дня перед родами. На самом же деле старые правила остаются и женщина может по собственному желанию выйти в декретный отпуск с 30 недели беременности. Новые изменения не повлияют на общую продолжительность декретного отпуска. Денежная помощь также останется в размере, компенсирующем 100% средней заработной платы за весь период декретного отпуска.

Таким образом, россияне лишь пытаются дискредитировать систему здравоохранения и показать, что все изменения вроде бы происходят не в пользу украинцев, а для их вреда.

В июле 2023 года Верховная Рада также приняла законопроект №9271 об особенностях использования отпуска по беременности и родам. По желанию и в случае медицинских противопоказаний часть отпуска, а именно 70 дней, предусмотренных родам, можно перенести и использовать уже после родов. Длительность отпуска составляет не более 126 календарных дней и 140 дней в случае рождения двух и более детей или осложненных родов.

Автор: Елизавета Ткаченко