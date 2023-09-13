Как правильно питаться после и до тренировки 24 Канала рассказала врач и health-экспертка Ульяна Вернер.

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Еда перед тренировкой

Правильный прием пищи перед спортом может оказывать положительное влияние на эффективность вашей тренировки, но это требует тщательного планирования и учета индивидуальных факторов.

Полезность: перекус перед тренировкой может обеспечить дополнительную энергию и улучшить производительность. Комбинация углеводов и белков может помочь поддержать мышечный рост и восстановление после тренировок.

Риски: потребление тяжелых блюд или продуктов с высоким содержанием трансжиров может вызвать неприятные ощущения в животе и снизить вашу производительность.

Еда после тренировки

После физической активности организм нуждается в пополнении утраченных ресурсов, поддержке и восстановлении.

Полезность: Прием пищи после тренировок может способствовать восстановлению мышц и гликогеновых запасов, а также пополнению уровней электролитов.

Риски: важно выбирать полезную пищу после тренировок. Чрезмерное потребление большого количества жирных или калорийных блюд может разрушить ваши усилия и привести к набору веса.

Общие рекомендации

Гидратация: перед и после тренировок важно пить достаточное количество воды для поддержания гидратации организма. Состав пищи: сбалансированный прием пищи, содержащий углеводы, белки и жиры, может быть полезен до и после тренировок. Индивидуализация: реакция организма на пищу перед и после тренировок индивидуальна. Важно слушать свой собственный организм и экспериментировать с разными стратегиями.

Прием пищи перед и после тренировок – это индивидуальный подход и зависит от вашего плана тренировок и целей. Для достижения наилучших результатов рекомендуется консультироваться со специалистом в области спорта и питания, который сможет разработать оптимальный план вашего тренировочного режима. Важно также слушать свой собственный организм и реагировать на его потребности в пище до и после физической активности.