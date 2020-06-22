В Минздраве решили, что в тех регионах, где наибольшие вспышки пандемии, могут усилить карантин. Однако в Министерстве отметили, что все зависит от людей и соблюдения ими правил безопасности. Украинцы стали более ответственными – читайте дальше.

Антирекорды зафиксировали на Львовщине, Ровенщине и в Киеве, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Лишь 10% украинцев придерживались карантина после его ослабления: исследования

Если украинцы будут ответственно соблюдать меры безопасности, страна может прожить без карантина 3-4 месяца.

Использование защитных масок

В метро люди ходят в масках, однако надевают их не всегда правильно. Часто она сползает, тогда нос человека не закрыт. Бывают и такие люди, которые сами спускают маску. Некоторые объяснили это тем, что на улице жара.

В наземном транспорте без масок и перчаток и сами водители. Рассчитываются в салоне исключительно наличными.

Как правильно использовать маску / Инфографика 24 канала

Эпидемиологи отметили, что "забывчивость" и даже усталость от жары не могут быть оправданием для того, чтобы не носить маску. Их стоит использовать всем.

"Надо носить маски в закрытых помещениях, в общественном транспорте. Я понимаю, что многим людям из-за такой жары очень трудно, но человек должен понимать риск своего поведения. Если человеку не нужно куда-то срочно ехать, то возможно лучше отложить поездку и не ехать", – отметила епидемиолог Людмила Мухарская.

Соблюдение дистанции

Из-за то, что в вагонах электричек мало места – дистанцию соблюсти не всегда возможно.

Все люди садятся там, где нет солнца. Так дистанции никакой не будет,

– сказала пассажирка Людмила.

Почему нужно соблюдать дистанцию / Инфографика 24 канала

В Укрзализныце пообещали, что рейсов станет больше, поэтому поток людей отрегулируют. "Завтра мы запускаем дополнительно 27 поездов, по Киеву – дополнительно 11 поездов, которые должны снять напряжение утром и вечером, когда мы ожидаем самый большой пассажиропоток", – заверил директор филиала Юго-западной железной дороги Артем Миронович.

К теме. Через стремительное распространение COVID-19 в западных и южных областях усилили меры безопасности. В Тернополе отменили массовые празднования. В Одессе разграничили вход и выход к рынкам и торговым центрам.