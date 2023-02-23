Вред курения

Курение все еще серьезная проблема для здоровья: от табачной зависимости и от связанных болезней ежегодно в мире умирают 7 миллионов человек. Многие другие способы употребления никотина, включая вейпинг, нюхание и жевание, часто считаются менее вредными, но также содержат химические вещества, которые могут вызвать рак и другие заболевания.

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Новое исследование влияния CBD на зависимость от никотина

Команда ученых из Университета штата Вашингтон проверила влияние CBD и его основного метаболита на ткани печени человека и образцы клеток, показав, что он ингибирует ключевой фермент метаболизма никотина. Это поможет зависимым от никотина людям уменьшить желание курить.

CBD или каннабидиол – что это? Один из многих каннабиноидов, содержащихся в растении конопли. CBD не обладает психотропными свойствами, то есть он не изменяет сознание, не вызывает эйфорию и состояние наркотического опьянения.

В этом исследовании исследователи протестировали CBD на микросомах ткани печени человека, это позволило им сосредоточиться на отдельных ферментах, связанных с метаболизмом никотина.

Каннабис помогает бросить курить

Они обнаружили, что CBD ингибирует несколько из этих ферментов, в том числе основной для метаболизма никотина, идентифицированный как CYP2A6. Другие исследования показали, что более 70% никотина метаболизируется этим ферментом у большинства курильщиков. Воздействие CBD на этот конкретный фермент оказалось достаточно сильным, подавляя его активность на 50% при относительно низких концентрациях CBD.

Нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти эффекты у людей и определить уровни дозировки, но эти результаты обнадеживают, сообщил профессор фармацевтических наук Филипп Лазарус.

Наша миссия состоит в том, чтобы уменьшить вред от курения, причем не от никотина как такового, а от всех канцерогенов и других химических веществ, содержащихся в табачном дыме.

– сказал ученый.

Команда ученых сейчас разрабатывает клиническое исследование, чтобы измерить уровень никотина в крови курильщиков, принимающих каннабидиол, по сравнению с плацебо. Затем они надеются провести гораздо более масштабное исследование, посвященное CBD и никотиновой зависимости.