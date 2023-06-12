Соки

Фруктовые соки мешают правильно всасываться лекарством, поэтому человек может получать только половину нужной дозы или, наоборот, получить больше, чем нужно. Сначала врачи обнаружили такой эффект только у грейпфрутового сока.

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Оказалось, он блокирует фермент CYP3A4 в тонком кишечнике, который помогает расщеплять лекарства. Позже оказалось, что яблочный, апельсиновый, виноградный и клюквенный сок могут также влиять на действие препаратов. Как именно соки влияют на лекарства, пока не до конца понятно.

Газированные напитки

Большинство газированных напитков кислые с pH около 3 – 4 . Кислая среда может разрушать защитную оболочку таблеток и капсул, а также влиять на исходный состав таблетки.

Молоко

Молоко препятствует всасыванию антибиотиков и нестероидных противовоспалительных препаратов. Исследования показывают, что молоко снижает биодоступность лекарства, а также уменьшает или увеличивает скорость выведения препаратов из организма.

Биодоступность – это количество лекарств, которые доходят до того места в организме, где они нужны.

Кофе и чай

Кофе и чай влияют на то, как усваиваются препараты. Дело в том, что кофеин в обоих напитках влияет на активность ферментов, участвующих в метаболизме лекарства. Так, препарат может не полностью всасываться или быстрее выводиться из организма.

Алкоголь

Алкоголь может усиливать действие многих препаратов, например антидепрессантов, а также усугублять побочные эффекты и вызвать новые. Смешивание алкоголя со многими лекарствами может привести к тошноте и рвоте, головным болям, сонливости, обмороку или потере координации. Кроме того, этанол может сделать препарат менее эффективным и даже токсичным для организма.

Сразу скажем, что если несколько раз спросить таблетку колой, соком или кофе, ничего страшного не произойдет. Но лучше не превращать это в постоянную практику. Для приема таблеток и капсул лучше подходит вода.