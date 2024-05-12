Если болезнь протекает тяжело и часто обостряется, дерматолог может порекомендовать фототерапию, капсулы с третиноином, стероидные таблетки или сильный стероидный крем.

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Основные симптомы экземы на руках – это покраснение, сухость, шелушение кожи и зуд. Она часто встречается у людей, которые контактируют с химическими веществами и раздражителями. Экзема рук не заразна.

Эффективное лечение начинается с поиска причины. Экзему рук может вызвать все, что раздражает кожу, даже вода. Поэтому от нее часто страдают люди, у которых в течение дня руки часто бывают мокрыми. Например, медсестры, парикмахеры и сантехники.

Работа с химическими веществами, растворителями, моющими средствами или цементом также увеличивает риск появления экземы.

Как контролировать экзему рук на работе

Избегать аллергенов или раздражающих веществ, спирта и растворителей, которые содержатся в промышленных средствах, очищающих или безводных антибактериальных средствах.

Носить резиновые перчатки и использовать хлопчатобумажные подкладки для них. Если подкладки не одноразовые, их нужно регулярно стирать.

Всегда носить с собой средство для рук, очищающее, увлажняющий крем или лекарство против экземы.

Следить, чтобы одежда, защитное оборудование, инструменты и рабочие поверхности были чистыми и на них не было раздражающих веществ.

Если на коже есть раны – обработать их и перевязать.

Для лечения дерматологи рекомендуют ежедневно наносить на кожу эмоленты, жиры и жироподобные вещества, которые увлажняют и смягчают кожу путем образования пленки. Эта пленка препятствует чрезмерному испарению влаги из кожи. В месте применения эмолентов быстрее восстанавливается водно-липидный слой кожи, заживают микротрещины, уменьшается зуд.

Что можно делать дома, чтобы справиться с экземой