Зубные пасты

Отбеливающая паста не всегда эффективна и безопасна. Она удаляет только поверхностные пятна, например от кофе, чая, красного вина или курения, но не изменяет естественный цвет зубов. Паста содержит частицы абразивов, которые путем механической отчистки снимают с эмали налет, и зубы кажутся белыми.

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Но при этом сама эмаль повреждается, абразивы покидают микроцарапины, позже они могут превратиться в трещины и разрушить зуб. Поэтому лучше выбирать неабразивные зубные пасты.

Как делают профессиональное отбеливание

Отбеливание происходит вследствие воздействия не на эмаль, которая сама по себе прозрачна, а на более глубокую зубную ткань, дентин. От его цвета зависит цвет зубов. Он практически не бывает белым, обычно его цвет от светло-желтого до темно-желтого.

Перед процедурой следует проконсультироваться со стоматологом о рисках и противопоказаниях. Обычно врач рекомендует вылечить зубы от кариеса и провести профессиональную чистку. Сначала у стоматолога, а затем дома. Профессиональное отбеливание у стоматолога бывает химическим, лазерным и фотоотбеливанием.

По сути все они химические, поскольку главный компонент – перекись водорода. Но в геле ее не более 10% в сочетании с уходными, восстановительными и обезболивающими компонентами, снижающими чувствительность зубов. Чистая перекись может обжечь слизистые оболочки полости рта. При лазерной отбелке состав катализируют лазерным лучом, а при фотоотбеливании – светом.

Для поддержания эффекта профессионального отбеливания в домашних условиях стоматолог производит заготовку, а пациент использует ее дома. Заготовка – это специальная капа. Дома пациент заполняет ее гелем с отбеливающим составом, надевает и носит 1 или 2 раза в день, несколько недель. Или использует отбеливающие полоски, пропитанные схожим составом.

Кому нельзя отбеливать зубы

Процедуру не проводят детям, беременным и кормящим грудью. Среди противопоказаний гиперчувствительность зубов, ношение брекетов, невылеченный кариес. Гель для отбеливания может попасть в кариозную полость.

К побочным эффектам отбеливания относятся чувствительность зубов и раздражение десен. Обычно это происходит из-за плохого прилегания капы или неправильного нанесения защитного барьера или геля. Однако эти эффекты временны и проходят вскоре после процедуры.

Насколько эффективно отбеливание зубов

Эффект отбеливания зубов длится от нескольких месяцев до трех лет. Чтобы дольше сохранить результат процедуры, после отбеливания около недели лучше не употреблять продукты, окрашивающие эмаль: чай, кофе, свеклу, чернику, красное вино. Отбеливание зубов не работает на зубных протезах, коронках, пломбах или винирах.