Не спешите выбрасывать: какие продукты можно хранить дольше всего
Источник:USDA
Иногда нам кажется, что продукты хранятся дома уже так долго, что их точно пора отправить на свалку. Но не торопитесь.
Скорее всего, это можно съесть и будет даже вкусно. Большинство продуктов длительного хранения остаются безопасными годами.
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Срок годности от 2 до 5 лет
Вот продукты, хранящиеся от двух до пяти лет:
- консервированные тунец, мясо, фрукты и овощи;
- арахисовое масло;
- лапша;
- чай и кофе;
- сухое молоко;
- оливковое масло;
- сушеные травы и специи;
- картофель быстрого приготовления;
- несладкий шоколад;
- большинство фруктовых соков.
Бульонные кубики обычно хранятся два года, но их можно употреблять в течение года после того, как срок годности истек. Если они не отсырели, то останутся такими же вкусными и не причинят вреда. Арахисовое масло тоже можно съесть по истечении срока годности, правда, оно, скорее всего, будет невкусным.
Срок годности от 5 до 10 лет
- макароны;
- сухофрукты;
- кукурузная мука;
- ячмень, рожь;
- овсяные хлопья.
Сухая фасоль, чечевица и рис могут храниться в герметичных контейнерах еще дольше – до 30 лет.
Срок годности неограниченный
Продукты, хранящиеся вечно:
- мед;
- соль, сахар, соевый соус;
- белый уксус;
- кленовый сироп.
Если вы запасаетесь продуктами впрок, можно купить еще немного чистого ванильного экстракта. Он может сохраняться вечно и даже стать лучше с возрастом. Как и крепкий ликер.