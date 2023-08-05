Не спешите выбрасывать: какие продукты можно хранить дольше всего

Иногда нам кажется, что продукты хранятся дома уже так долго, что их точно пора отправить на свалку. Но не торопитесь.

Скорее всего, это можно съесть и будет даже вкусно. Большинство продуктов длительного хранения остаются безопасными годами.

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Срок годности от 2 до 5 лет

Вот продукты, хранящиеся от двух до пяти лет:

консервированные тунец, мясо, фрукты и овощи;

арахисовое масло;

лапша;

чай и кофе;

сухое молоко;

оливковое масло;

сушеные травы и специи;

картофель быстрого приготовления;

несладкий шоколад;

большинство фруктовых соков.

Бульонные кубики обычно хранятся два года, но их можно употреблять в течение года после того, как срок годности истек. Если они не отсырели, то останутся такими же вкусными и не причинят вреда. Арахисовое масло тоже можно съесть по истечении срока годности, правда, оно, скорее всего, будет невкусным.

Срок годности от 5 до 10 лет

макароны;

сухофрукты;

кукурузная мука;

ячмень, рожь;

овсяные хлопья.

Сухая фасоль, чечевица и рис могут храниться в герметичных контейнерах еще дольше – до 30 лет.

Срок годности неограниченный

Продукты, хранящиеся вечно:

мед;

соль, сахар, соевый соус;

белый уксус;

кленовый сироп.

Если вы запасаетесь продуктами впрок, можно купить еще немного чистого ванильного экстракта. Он может сохраняться вечно и даже стать лучше с возрастом. Как и крепкий ликер.