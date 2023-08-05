Не поспішайте викидати: які харчі можна зберігати найдовше
Джерело:USDA
Іноді нам здається, що продукти зберігаються вдома вже так довго, що їх точно настав час відправити на звалище. Але не поспішайте.
Швидше за все це можна з'їсти і буде навіть смачно. Більшість продуктів тривалого зберігання залишаються безпечними роками.
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Термін придатності від 2 до 5 років
Ось продукти, що зберігаються від двох до п'яти років:
- консервовані тунець, м'ясо, фрукти та овочі;
- арахісове масло;
- локшина;
- чай та кава;
- сухе молоко;
- оливкова олія;
- сушені трави та спеції;
- картопля швидкого приготування;
- несолодкий шоколад;
- більшість фруктових соків.
Бульйонні кубики зазвичай зберігаються два роки, але їх можна вживати протягом року після того, як термін придатності вийшов. Якщо вони не відсиріли, то залишаться такими ж смачними і не завдадуть шкоди. Арахісове масло теж можна з'їсти після закінчення терміну придатності, правда, воно, швидше за все, буде несмачним.
Термін придатності від 5 до 10 років
- макарони;
- сухофрукти;
- кукурудзяна мука;
- ячмінь, жито;
- вівсяні пластівці.
Суха квасоля, сочевиця та рис можуть зберігатися в герметичних контейнерах ще довше – до 30 років.
Термін придатності необмежений
Продукти, що зберігаються вічно:
- мед;
- сіль, цукор, соєвий соус;
- білий оцет;
- кленовий сироп.
Якщо ви запасаєтеся продуктами про запас, можна купити ще трохи чистого ванільного екстракту. Він може зберігатися вічно і навіть стати кращим з віком. Як і міцний лікер.