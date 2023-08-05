Не поспішайте викидати: які харчі можна зберігати найдовше

5 серпня 2023, 13:44
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Джерело:

USDA

Іноді нам здається, що продукти зберігаються вдома вже так довго, що їх точно настав час відправити на звалище. Але не поспішайте.

Швидше за все це можна з'їсти і буде навіть смачно. Більшість продуктів тривалого зберігання залишаються безпечними роками.

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Термін придатності від 2 до 5 років 

Ось продукти, що зберігаються від двох до п'яти років:

  • консервовані тунець, м'ясо, фрукти та овочі;
  • арахісове масло;
  • локшина;
  • чай та кава;
  • сухе молоко;
  • оливкова олія;
  • сушені трави та спеції;
  • картопля швидкого приготування;
  • несолодкий шоколад;
  • більшість фруктових соків.

Бульйонні кубики зазвичай зберігаються два роки, але їх можна вживати протягом року після того, як термін придатності вийшов. Якщо вони не відсиріли, то залишаться такими ж смачними і не завдадуть шкоди. Арахісове масло теж можна з'їсти після закінчення терміну придатності, правда, воно, швидше за все, буде несмачним.

Термін придатності від 5 до 10 років

  • макарони;
  • сухофрукти;
  • кукурудзяна мука;
  • ячмінь, жито;
  • вівсяні пластівці.

Суха квасоля, сочевиця та рис можуть зберігатися в герметичних контейнерах ще довше – до 30 років.

Термін придатності необмежений

Продукти, що зберігаються вічно:

  • мед;
  • сіль, цукор, соєвий соус;
  • білий оцет;
  • кленовий сироп.

Якщо ви запасаєтеся продуктами про запас, можна купити ще трохи чистого ванільного екстракту. Він може зберігатися вічно і навіть стати кращим з віком. Як і міцний лікер.

Автор: Олександр Бевза