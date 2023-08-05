Не поспішайте викидати: які харчі можна зберігати найдовше

Іноді нам здається, що продукти зберігаються вдома вже так довго, що їх точно настав час відправити на звалище. Але не поспішайте.

Швидше за все це можна з'їсти і буде навіть смачно. Більшість продуктів тривалого зберігання залишаються безпечними роками.

Також на тему Яка консервована їжа корисніша за свіжу: важливий перелік

Термін придатності від 2 до 5 років

Ось продукти, що зберігаються від двох до п'яти років:

консервовані тунець, м'ясо, фрукти та овочі;

арахісове масло;

локшина;

чай та кава;

сухе молоко;

оливкова олія;

сушені трави та спеції;

картопля швидкого приготування;

несолодкий шоколад;

більшість фруктових соків.

Бульйонні кубики зазвичай зберігаються два роки, але їх можна вживати протягом року після того, як термін придатності вийшов. Якщо вони не відсиріли, то залишаться такими ж смачними і не завдадуть шкоди. Арахісове масло теж можна з'їсти після закінчення терміну придатності, правда, воно, швидше за все, буде несмачним.

Термін придатності від 5 до 10 років

макарони;

сухофрукти;

кукурудзяна мука;

ячмінь, жито;

вівсяні пластівці.

Суха квасоля, сочевиця та рис можуть зберігатися в герметичних контейнерах ще довше – до 30 років.

Термін придатності необмежений

Продукти, що зберігаються вічно:

мед;

сіль, цукор, соєвий соус;

білий оцет;

кленовий сироп.

Якщо ви запасаєтеся продуктами про запас, можна купити ще трохи чистого ванільного екстракту. Він може зберігатися вічно і навіть стати кращим з віком. Як і міцний лікер.