Покрытия на линзах очков: насколько они полезны

Покрытия для очков имеют много преимуществ, основное из которых заключается в улучшении четкости изображения и комфорта. Существует несколько видов покрытий: антибликовые, устойчивые к царапинам, фильтры синего света и защита от ультрафиолета. Разобраться, какие из них действительно полезны, бывает непросто.

Антибликовое покрытие антибликовое покрытие

Антибликовое покрытие устраняет блики и отражения, улучшая четкость изображения и уменьшая нагрузку на глаза, особенно при слабом освещении или использовании гаджетов, пишет All About Vision.

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Оно не обеспечивает прямую защиту зрения, но делает очки более комфортными. Исследования показывают, что в условиях яркого света и слабого освещения контрастная чувствительность лучше с этим покрытием, поэтому оно рекомендуется водителям ночью.

Покрытие против царапин

Такое покрытие повышает прочность и долговечность очков путем нанесения тонкой твердой пленки на линзах. Хотя царапины сами по себе не ухудшают зрение, они могут вызвать излишнее напряжение глаз и головную боль. Покрытие особенно полезно для поликарбонатных линз, которые более подвержены царапинам, чем стеклянные.

Антифог-покрытие

Запотевание очков происходит из-за конденсации влаги на их поверхности. Антифог-покрытие предотвращает это с помощью поверхностно-активных веществ или гидрофильных веществ, которые либо уменьшают образование капель, либо впитывают влагу. Хотя оно не долговечно, на зиму можно использовать дополнительные антифог-средства.

Защита от ультрафиолета

Длительное воздействие УФ-лучей может привести к различным неприятностям со зрением, включая катаракту и дегенерацию желтого пятна. Защитные покрытия от ультрафиолета работают в основном путем поглощения и отражения УФ-лучей специальными соединениями.

Многие современные линзы, такие как поликарбонатные, сами по себе блокируют УФ-лучи, но для линз из полимера CR-39 дополнительная защита может быть полезной.