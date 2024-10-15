Покриття на лінзах окулярів: наскільки вони корисні

Покриття для окулярів мають багато переваг, основна з яких полягає в покращенні чіткості зображення та комфорту. Існує кілька видів покриттів: антиблікові, стійкі до подряпин, фільтри синього світла та захист від ультрафіолету. Розібратися, які з них дійсно корисні, буває непросто.

Антиблікове покриття

Антиблікове покриття усуває відблиски та віддзеркалення, покращуючи чіткість зображення та зменшуючи навантаження на очі, особливо при слабкому освітленні або використанні ґаджетів, пише All About Vision.

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Воно не забезпечує прямий захист зору, але робить окуляри більш комфортними. Дослідження показують, що в умовах яскравого світла та слабкого освітлення контрастна чутливість краща з цим покриттям, тому воно рекомендується водіям вночі.

Покриття проти подряпин

Таке покриття підвищує міцність і довговічність окулярів шляхом нанесення тонкої твердої плівки на лінзах. Хоча подряпини самі по собі не погіршують зір, вони можуть викликати зайве напруження очей і головний біль. Покриття особливо корисне для полікарбонатних лінз, які більш схильні до подряпин, ніж скляні.

Антифог-покриття

Запотівання окулярів відбувається через конденсацію вологи на їхній поверхні. Антифог-покриття запобігає цьому за допомогою поверхнево-активних речовин або гідрофільних речовин, які або зменшують утворення крапель, або вбирають вологу. Хоча воно не довговічне, на зиму можна використовувати додаткові антифог-засоби.

Захист від ультрафіолету

Тривалий вплив УФ-променів може призвести до різних неприємностей із зором, включаючи катаракту та дегенерацію жовтої плями. Захисні покриття від ультрафіолету працюють в основному шляхом поглинання та відображення УФ-променів спеціальними сполуками.

Багато сучасних лінз, такі як полікарбонатні, самі по собі блокують УФ-промені, але для лінз з полімеру CR-39 додатковий захист може бути корисним.