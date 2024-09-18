Это исследование анонсировали на Европейском кардиологическом конгрессе. В ходе CLARIFY – международного проспективного исследования с участием 32 тысяч пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца, специалисты оценили, как прекращение курения влияет на вероятность сердечных проблем.

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Новое исследование отказа от курения

Основное внимание уделяли анализу инцидентов сердечно-сосудистой смерти или инфаркта миокарда в течение 5-летнего периода мониторинга. В исследование вошли пациенты, которым установили диагноз примерно 6,5 лет назад: на момент старта исследования 41,3% участников никогда не курили, 46,2% были экскурцами, и 12,5% все еще курили.

Среди тех, кто курил в момент установления диагноза, 72,8% отказались от сигарет в течение первого года, тогда как 27,2% прекратили курение позже.

Важность отказа от курения у людей с болезнями сердца

Те, кто отказался от курения сразу после диагностики, снизили риск негативных сердечно-сосудистых событий на 44%, тогда как уменьшение потребления табака не дало заметной пользы. Каждый дополнительный год курения повышал риск на 8%.

Хотя курильщики, которые бросили курить, быстро достигли значительного снижения сердечно-сосудистого риска по сравнению с курильщиками, они так и не достигли уровня сердечно-сосудистого риска пациентов, которые никогда не курили, даже после нескольких лет отказа от сигарет.