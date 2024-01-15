Зоонозы – это болезни, которые могут передаваться от животных людям. Даже если ваше животное не имеет доступа к улице, оно все равно может передать вам вирусные, бактериальные или паразитарные инфекции – через слюну, мочу, кал или вследствие прямого контакта, особенно при укусах или царапинах.

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Какими заболеваниями можно заразиться от собак

Список заболеваний, которыми можно заразиться от собаки, содержит:

Бешенство – собаки являются рекордсменами по распространению этого заболевания. К счастью, даже если бешенство не поддается лечению, его можно предотвратить: для этого нужно ежегодное вакцинирование животных. Если вы постоянно работаете с животными, вам также советуют вакцинироваться.

Кампилобактериоз, характерными симптомами которого являются повышенная температура, спазмы в области живота и диарея (у животных инфекция может иметь бессимптомное течение). В настоящее время не существует прививок от возбудителя этой инфекции, поэтому для предотвращения заболевания необходимо соблюдать гигиену после контакта с выделениями питомца, после посещения туалета и перед едой.

Стригущий лишай, вызывающий появление на коже круглых пятен, чешущихся с чешуйками (у животных на этих местах образуются залысины). Для защиты следует следить за чистотой рук после контакта с животным. При заражении помогут противогрибковые препараты.

Что делать

В качестве обобщения, для поддержания своего здоровья, рекомендуется регулярно вести любимца на осмотр к ветеринару, внимательно следить за его поведением и соблюдать правила личной гигиены.

А также очень важно вакцинировать животных, достигших возраста одного года, от таких заболеваний как: чума мясоедных, парвовирусный энтерит, вирусный гепатит собак, парагрипп, лептоспироз и бешенство.