Новое исследование порнографии

Автор исследования, Эран Шор, указывает на то, что существует немало неправильных представлений о порно, которые связаны как с контентом порнографии, так и с предпочтениями зрителей и интерпретацией таких материалов.

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Участниками исследования были люди из 55 стран, включая практически равное количество мужчин, женщин и небинарных лиц. Их опросили относительно важности для них наличия мужского оргазма в порно.

Отношение к мужской эякуляции

Примерно половина опрошенных выразили безразличие к изображению мужской эякуляции. Это касалось особенно гетеросексуальных мужчин, многие из которых отказывались смотреть порно до достижения мужского оргазма.

Лишь 17% участников отметили, что не имеют ничего против просмотра сцен, где мужчина эякулирует на лицо женщины. Однако эта практика вызвала резкую негативную реакцию у многих опрошенных, которые описывали ее как непривлекательную, отталкивающую, унизительную и непонятную. Однако наиболее популярным видом эякуляции среди участников была эякуляция во влагалище женщины (37,8%).

Существует незначительная разница в предпочтениях мужчин и женщин, потребляющих порно, относительно мужской эякуляции. Как показывает литература, ожидаемая разница должна быть значительной. Напротив к общим предположениям, большинство зрителей или не акцентировали на мужской эякуляции, или предпочитали, чтобы мужчина эякулировал во влагалище партнерши,

– отметил Шор.

Исследование может быть ограничено из-за предубеждений. Участники могли давать более "приемлемые" ответы, а не выражать свои истинные предпочтения и мысли из-за стыда.