Новое исследование показало, что большинство подростков не высыпаются и это связано с увеличением веса и избыточной массой тела, создавая потенциальные проблемы в будущем, пишет European Society of Cardiology.

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Новое исследование сон

В ходе исследования изучалась связь между продолжительностью сна и здоровьем у 1229 подростков из Испании. Средний возраст участников составлял 12 лет, с равным распределением по полу. Сон отслеживался в течение недели с помощью трекера активности. Участники были распределены по категориям: очень короткий сон (менее 7 часов), короткий сон (от 7 до 8 часов) и оптимальный сон (8 часов и более).

Лишний вес и ожирение определялись на основе индекса массы тела. Исследователи вычислили постоянную оценку метаболического синдрома в диапазоне от отрицательных (здоровых) до положительных (нездоровых) значений, включающих окружность талии, артериальное давление, глюкозу и липиды крови.

Недостаток сна повышает риск ожирения

В возрасте 12 лет только 34% подростков спали не менее 8 часов, а к 14 и 16 годам этот показатель снизился до 23% и 19%. Парни, как правило, спали меньше. Те, кто спал больше, также имели качественный сон, меньше просыпались ночью и проводили больше времени в постели.

Распространенность лишнего веса и ожирения составила 27%, 24% и 21% в 12, 14 и 16 лет соответственно.

Сейчас ученые исследуют, связано ли плохое качество сна с чрезмерным временем, проведенным перед экраном, что может объяснить уменьшение сна у старших подростков.