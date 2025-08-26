Как рацион влияет на густоту и здоровье волос: назвали самые полезные и самые вредные продукты
- Ученые обнаружили, что чрезмерное потребление сладких напитков может усиливать выпадение волос, а достаточный уровень витамина D снижает риск алопеции.
- Добавки железа могут способствовать росту волос, а дефицит белков приводит к истончению и потере цвета волос.
- Потребление алкоголя более 3,5 литра в неделю связано с выпадением волос и ранней сединой, а капустные овощи и соя имеют положительный эффект на волосы.
- Некоторые природные добавки, как морской белок и экстракт листьев хурмы, показывают улучшение структуры волос, но их эффективность требует дополнительных исследований.
Новый масштабный обзор исследований показывает, что основные пищевые привычки могут не только способствовать укреплению, но и, наоборот, провоцировать выпадение или раннюю седину волос. Ученые проанализировали более шестидесяти тысяч историй, чтобы определить: для сохранения красоты волос важно контролировать употребление сладких напитков и поддерживать уровень витамина D.
Авторитетная группа ученых детально проанализировала результаты 17 исследовательских работ, охватывающих более 61 тысячи участников, чтобы раскрыть, как наши пищевые привычки могут влиять на здоровье и внешний вид волос. Оказалось, что чрезмерное потребление сладких напитков может существенно усиливать выпадение волос, особенно у мужчин, сообщает 24 Канал со ссылкой на News Medical.
Как питание влияет на здоровье волос
Ученые также подчеркнули важность витамина D для здоровья волос. Достаточный уровень этого микроэлемента значительно снижает риск развития алопеции (облысения), что снова доказывает: отдельные питательные вещества в нашем рационе играют решающую роль в поддержании жизнеспособности волосяных фолликулов.
В то время как влияние генетики и гормонального фона на выпадение волос хорошо изучено, взаимосвязь между едой и состоянием волос только начинает открываться науке – и эта тема актуальна для широкого круга людей.
Некоторые питательные компоненты имеют заметное влияние на риск облысения. Например, низкий уровень витамина D в крови ассоциируется с более серьезными проявлениями как очаговой, так и андрогенной алопеции. А вот избыток ретинола (витамина А) наоборот – может вызвать усиленное выпадение волос.
Интересно и то, что добавки железа способствуют улучшению роста волос у женщин, страдающих от алопеции. А дефицит белков в пище быстро приводит к истончению и потере цвета волос.
Что вредит волосам?
Отдельное внимание – сладким напиткам и алкоголю: их потребление в больших количествах (более 3,5 литра в неделю) связано не только с выпадением, но и с ранним появлением седины. Исследователи также отметили положительный эффект от употребления капустных овощей и сои, хотя влияние сои не достигло статистической значимости.
Некоторые природные добавки – такие как морской белок, мембрана яичной скорлупы и экстракт листьев хурмы – показали улучшение структуры и блеска волос. Однако, из-за ограниченной надежности отдельных исследований, окончательных выводов относительно этих ингредиентов пока сделать нельзя.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.