Новый масштабный обзор исследований показывает, что основные пищевые привычки могут не только способствовать укреплению, но и, наоборот, провоцировать выпадение или раннюю седину волос. Ученые проанализировали более шестидесяти тысяч историй, чтобы определить: для сохранения красоты волос важно контролировать употребление сладких напитков и поддерживать уровень витамина D.

Авторитетная группа ученых детально проанализировала результаты 17 исследовательских работ, охватывающих более 61 тысячи участников, чтобы раскрыть, как наши пищевые привычки могут влиять на здоровье и внешний вид волос. Оказалось, что чрезмерное потребление сладких напитков может существенно усиливать выпадение волос, особенно у мужчин, сообщает 24 Канал со ссылкой на News Medical.

Как питание влияет на здоровье волос

Ученые также подчеркнули важность витамина D для здоровья волос. Достаточный уровень этого микроэлемента значительно снижает риск развития алопеции (облысения), что снова доказывает: отдельные питательные вещества в нашем рационе играют решающую роль в поддержании жизнеспособности волосяных фолликулов.

В то время как влияние генетики и гормонального фона на выпадение волос хорошо изучено, взаимосвязь между едой и состоянием волос только начинает открываться науке – и эта тема актуальна для широкого круга людей.

Некоторые питательные компоненты имеют заметное влияние на риск облысения. Например, низкий уровень витамина D в крови ассоциируется с более серьезными проявлениями как очаговой, так и андрогенной алопеции. А вот избыток ретинола (витамина А) наоборот – может вызвать усиленное выпадение волос.

Интересно и то, что добавки железа способствуют улучшению роста волос у женщин, страдающих от алопеции. А дефицит белков в пище быстро приводит к истончению и потере цвета волос.

Что вредит волосам?

Отдельное внимание – сладким напиткам и алкоголю: их потребление в больших количествах (более 3,5 литра в неделю) связано не только с выпадением, но и с ранним появлением седины. Исследователи также отметили положительный эффект от употребления капустных овощей и сои, хотя влияние сои не достигло статистической значимости.

Некоторые природные добавки – такие как морской белок, мембрана яичной скорлупы и экстракт листьев хурмы – показали улучшение структуры и блеска волос. Однако, из-за ограниченной надежности отдельных исследований, окончательных выводов относительно этих ингредиентов пока сделать нельзя.