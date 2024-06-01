Что влияет на заживление ран

Сначала рана кровоточит, затем в течение нескольких минут кровь сворачивается, чтобы остановить кровотечение. Сгустки крови засыхают и образуется сухая временная корка, защищающая ткань под ним.

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Иногда в рану попадают микробы и вызывают инфекцию, это нарушает процесс заживления. Признаки, что в рану попала инфекция:

Высокая температура.

Теплая, красная, чувствительная или опухшая кожа возле раны.

Кровь или гной из раны.

Неприятный запах.

Если появились симптомы инфекции, нужно обратиться к хирургу. Он обработает рану, порекомендует антибиотики и обезболивающие, если это необходимо.

Если рана чистая, то процесс заживления продолжается. Под защитной поверхностью струпа образуется новая ткань, организм восстанавливает поврежденные кровеносные сосуды и вырабатывает коллаген, чтобы начала формироваться новая кожа.

Что делать, чтобы рана заживала быстрее

Держать рану чистой и влажной. При смене повязки следует очистить рану водой. Ее края промыть с мылом и нанести тонкий слой антибиотика или вазелина, чтобы поверхность раны оставалась влажной. Это предотвращает образование рубцов.

Затем рану следует перевязать чистым бинтом. Менять повязку нужно не реже одного раза в день. Во время купания лучше прикрывать рану, чтобы она не намокла.

Разнообразно питаться разнообразно. Есть фрукты, овощи, цельнозерновой хлеб, обезжиренные молочные продукты, бобы, нежирное мясо и рыбу. Здоровая пища ускоряет процесс заживления. Если у вас сахарный диабет или высокое кровяное давление, контролируйте свое состояние и вовремя пить таблетки, которые назначил врач. Это важно, поскольку эти болезни замедляют заживление раны.

Не курить. Никотин и вредные химические вещества в сигаретах влияют на сосуды и скорость заживления ран.

При правильном уходе большинство ран хорошо заживают, после них остается лишь небольшой рубец, или его нет вообще. При больших ранах шрам, скорее всего, останется.