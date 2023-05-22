Важность полового воспитания

Заниматься сексом – не значит разбираться в нем. В украинских школах почти не преподают половое воспитание, поэтому дети учатся по рассказам старших друзей и порнороликов, усваивают мифы о том, что нельзя забеременеть во время первого секса или месячных – и переносят это во взрослую жизнь.

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Половое воспитание – это не о курсах глубокой глотки и секретных методиках удовлетворения партнера. Половое воспитание помогает разобраться в сексуальном и психическом здоровье, анатомии мужчин и женщин, научиться обсуждать свои предпочтения с партнером без неудобства и осуждений.

Научное подтверждение

В одном исследовании решили проверить, как половое воспитание влияет на удовлетворенность сексуальной жизнью. Для этого авторы опросили 271 студентку, все посещали разные курсы. Одни ходили на курс "Психология человеческой сексуальности", где девушкам рассказывали о сексуальном здоровье, анатомии и гениталии, неравенство в оргазме - по статистике, оргазм во время секса испытывают 95% гетеросексуальных мужчин и только 65% гетеросексуальных женщин.

Другие девушки посещали курс психологии личности, где вообще не говорили о сексе, и курсе "Человеческая сексуальность и культура", где обсуждали секс исключительно с антропологической точки зрения. В результате студентки из первой группы сообщили об улучшении сексуальной жизни: они стали чаще получать оргазм, научились обсуждать с партнером свои желания и перестали беспокоиться о том, как выглядят в постели. У девушек из других групп секс не улучшился. Это исследование показывает, что информация о том, как работает наше тело, оказывает влияние на сексуальное удовольствие.