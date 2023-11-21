Как избежать простуды: перечисляем эффективные и шарлатанские методы
Источник:Mayo Clinic
К сожалению, нет универсального средства, способного гарантированно оградить человека от простуды на 100%. Однако соблюдение простых рекомендаций по поддержанию здорового образа жизни и соблюдению правил гигиены может существенно снизить вероятность заражения
Простудой называют группу вирусных инфекций, поражающих верхние дыхательные пути, включая нос, горло, пазухи и трахею. Более 200 различных вирусов могут вызвать это заболевание, причем наиболее распространенным считается риновирус.
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У взрослых простуда обычно возникает примерно три – четыре раза в год, в то время как маленькие дети подвержены этому заболеванию более четырех раз в год. Это связано с тем, что детский организм сталкивается с разными возбудителями впервые и еще не успел выработать устойчивость к ним.
Характерные симптомы простуды включают насморк, заложенность носа, боль или перение в горле, кашель, чихание, слабость, сонливость, головные боли и легкую миалгию (боль в мышцах). Также часто наблюдается повышение температуры тела обычно до 38,5 градуса по Цельсию.
Люди не болеют холодом
Вопреки общепринятому мнению, простуды не связаны непосредственно с холодом. Вспышки этих заболеваний чаще происходят осенью и зимой, в период холодного времени года. Однако влияние погоды здесь скорее косвенным фактором.
Зимой включают в себя отопление, что приводит к сухости воздуха. Этот фактор негативно влияет на слизистые дыхательных путей, делая их более уязвимыми перед вирусами.
Холодное время года также приводит к тому, что люди чаще находятся в закрытых помещениях. Это создает питательную среду для передачи вирусов, особенно в плохо проветриваемых и сухих помещениях, таких как кафе или офисы.
Как не заболеть
Основную роль играют факторы образа жизни и соблюдения правил гигиены:
- Мытье рук. Мойте руки с мылом в течение 20 секунд как можно чаще. По меньшей мере каждый раз, когда возвращаетесь с улицы, и перед каждым приемом пищи.
- Дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаетесь, например, к рабочему столу.
- Старайтесь не трогать лицо немытыми руками.
- Кашляйте и чихайте в бумажную салфетку или сгиб локтя, чтобы обезопасить окружающих и не передать инфекцию.
- Не пейте из одного стакана или одной бутылки с другими людьми, если они болеют.
- Избегайте близкого контакта с людьми, имеющие симптомы ОРВИ.
- Следуйте рекомендациям по здоровому образу жизни. Разнообразное питание, достаточный уровень физической активности и здоровый сон – лучший рецепт для крепкого иммунитета.
- Вакцинируйтесь. Грипп и COVID-19 чаще протекают тяжелее, чем простая ОРВИ. Прививки помогут снизить вероятность заболеть и облегчить симптомы заболевания, избежать осложнений.
Что не поможет
Вокруг темы профилактики простуды существует множество мифов. Часто люди полагаются на те способы, которые не работают или могут сделать только хуже:
- Чеснок как амулет на шею. Очень популярен метод профилактики в детских садах. На самом деле, он не может повлиять на передачу вирусной инфекции. Разве что люди, от которых она может передаться, просто не захотят подходить близко из-за запаха чеснока.
- Закрыть окно, чтобы не заболеть. Проветривание помещения – обязательный ежедневный обряд и, напротив, метод профилактики ОРВИ.
- Гомеопатия. Гомеопатические "препараты" не содержат действующего вещества в той дозировке, в которой она хотя бы теоретически могла бы оказаться эффективной.
- Противовирусные для профилактики ОРВИ. Самый частый возбудитель простуды – риновирус. В настоящее время не существует препаратов для его профилактики и лечения, которые имеют доказанную эффективность.