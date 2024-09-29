Вызывают рак и гормональный сбой: ученые объяснили опасность упаковок из супермаркетов

В организм человека попадает тысячи токсинов из-за потребления продуктов, которые упакованы в пластиковые контейнеры. Большинство из этих токсичных веществ вызывают серьезные проблемы со здоровьем.

Такие выводы объявила команда немецких ученых. Они также рассказали, как минимизировать риски для здоровья, ведь полностью избежать покупки товаров не в пастике – достаточно сложно.

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"В организме человека обнаружено более 3 600 химических веществ, которые содержались в упаковках продуктов, кухонных принадлежностях или оборудовании для обработки продуктов", – говорится в статье.

Какие вещества обнаружили

Ученые объяснили, что в ходе исследования обнаружили химические вещества в крови, волосах и грудном молоке. Среди них есть соединения, известные своей высокой токсичностью, такие, как ПФАС, бисфенол, металлы, фталаты и летучие органические соединения.

Часто именно эти соединения связывают с раком, гормональными нарушениями и другими проблемами со здоровьем.

Важно! Среди самых опасных соединений, которые были обнаружены в организме, – пластик – материал, который практически не регулируется и может содержать тысячи химикатов.

Силикон и покрытия на металлических банках также могут иметь токсичные или недостаточно изученные соединения. Многие бумажные и картонные изделия до недавнего времени обрабатывались ПФАС и могут тоже скрывать слой пластика.

Как снизить риски

Покупая продукты в стеклянных банках, в которых обычно содержится очень мало химикатов, потребители несколько защищают себя от токсического воздействия. Специалисты советуют приносить с собой свою стеклянную тару в рестораны и супермаркеты, если собираетесь покупать или забирать еду с собой.

Также стоит перекладывать пищу из пластиковых контейнеров и в стеклянные банки, после того как принесете их из супермаркета домой. Время, с которыми контактирует пища в упаковке тоже важно.