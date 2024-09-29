Викликають рак і гормональний збій: вчені пояснили небезпеку упакувань із супермаркетів

В організм людини потрапляє тисячі токсинів через споживання продуктів, які упаковані у пластикові контейнери. Більшість з цих токсичних речовин спричиняють серйозні проблеми зі здоров'ям.

Такі висновки оголосила команда німецьких учених. Вони також розповіли, як мінімізувати ризики для здоров'я, адже повністю уникнути купівлі товарів не у пастику – досить складно.

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"В організмі людини виявлено понад 3 600 хімічних речовин, які містилися в упаковках продуктів, кухонному приладді або обладнанні для обробки продуктів", – ідеться у статті.

Які речовини виявили

Вчені пояснили, що у ході дослідження виявили хімічні речовини в крові, волоссі та грудному молоці. Серед них є сполуки, відомі своєю високою токсичністю, такі, як ПФАС, бісфенол, метали, фталати й леткі органічні сполуки.

Часто саме ці сполуки пов'язують з раком, гормональними порушеннями та іншими проблемами зі здоров'ям.

Важливо! Серед найнебезпечніших сполук, які були виявилені в організмі, – пластик – матеріал, який практично не регулюється та може містити тисячі хімікатів.

Силікон і покриття на металевих банках також можуть мати токсичні або недостатньо вивчені сполуки. Багато паперових і картонних виробів до недавнього часу оброблялися ПФАС і можуть теж приховувати шар пластику.

Як знизити ризики

Купуючи продукти в скляних банках, у яких зазвичай міститься дуже мало хімікатів, споживачі дещо захищають себе від токсичного впливу. Фахівці радять приносити з собою свою скляну тару у ресторани та супермаркети, якщо збираєтесь купувати чи забирати їжу з собою.

Також варто перекладати їжу із пластикових контейнерів і у скляні банки, після того, як принесете їх із супермаркету додому. Час, з якими контактує їжа в упакуванні теж важливий.