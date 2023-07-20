Предыстория вопроса такова: обычно врачи рекомендуют не менее 150 минут умеренной или интенсивной физической активности в неделю.

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Новое исследование физической активности

Но как распределять эту нагрузку, чтобы сердце оставалось здоровым, было не очевидно: заниматься ежедневно понемногу или несколько раз в день, но активно. На этот вопрос решили ответить учёные из Массачусетской больницы общего профиля.

Наш анализ является крупнейшим исследованием, направленным на решение этого вопроса,

– подчеркнул ведущий автор исследования, доктор медицины Шаан Хуршид.

Хуршид и его коллеги изучили данные 89573 человек в проспективном исследовании UK Biobank, которые носили наручные акселерометры. Эти приборы регистрировали общую физическую активность и время, проведенное с разной интенсивностью в течение полной недели.

Физической эффективности на выходных достаточно

Среди участников 33,7% были неактивными, 42,2% занимались физической активностью по выходным и 24,0% были регулярно активными. По результатам исследования обе модели активности связаны с одинаково низкими рисками сердечного приступа, сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий и инсульта.

Команда ученых также планирует оценить, связана ли активность на выходных со снижением риска более широкого спектра заболеваний.