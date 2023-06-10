Есть много сказок и тайных рецептов, которые утверждают, что решают эту проблему. Однако ни один из них не подтвержден научными доказательствами. Спросите у любого врача, как быстро протрезветь, и он скажет вам правду: это невозможно. Единственное, что понижает концентрацию алкоголя в крови, это время.
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Хорошая новость в том, что вы можете предпринять шаги, чтобы уменьшить негативное влияние алкоголя и уменьшить риск похмелья.
Как протрезветь
Лучший способ отрезвить – это хороший сон. В течение ночи ваша печень будет время метаболизировать (разложить) весь алкоголь. Хотя вы сможете легко уснуть в состоянии опьянения, ваш сон, по всей вероятности, будет фрагментарным и беспокойным.
Вот несколько советов, которые могут помочь создать благоприятную атмосферу для более легкого утра:
- Выпейте большой стакан воды перед сном, чтобы компенсировать эффект алкоголя.
- Оставьте еще один большой стакан воды на ночном столике и пейте его, когда просыпаетесь.
- Поставьте ведро возле кровати, если вам нужно будет поблевать.
- Избегайте приема средств против боли. После употребления алкоголя вам нужно подождать 25 часов, чтобы употреблять ибупрофен во избежание раздражения желудочно-кишечного тракта. Также, когда алкоголь в организме, избегайте препаратов с ацетаминофеном. Это лекарство может взаимодействовать с алкоголем и вызывать повреждение печени.
- Никогда не принимайте снотворные или другие успокаивающие средства, если вы пили алкоголь.
- Если вам нужно проснуться рано, установите запасной будильник.
Опасность сна
Уровень алкоголя в крови может продолжать повышаться даже после того, как вы заснули. Передозировка им, также известная как алкогольное отравление, может быть смертельным или привести к необратимым повреждениям мозга.
Алкоголь также влияет на нервы, ответственные за рвотный рефлекс. Это значит, что люди могут блевать во сне и задохнуться.
Если кто-то употреблял алкоголь в большом количестве, старайтесь держать его вертикально в течение нескольких часов. Кладите на бок, а не на спину, если ему нужно лечь.
Как пережить утро
Похмелье может быть жестким, но не выпивайте сырые яйца с жиром только потому, что об этом кто-то написал в интернете. Обычно похмелье проходит само собой в течение 24 часов. Лучшие средства от похмелья – это время и отдых, но есть несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы облегчить страдания:
- Спите. Сон в состоянии опьянения не восстанавливается, но после того, как вы отрезвляетесь, он улучшается.
- Пейте воду, чтобы устранить обезвоживающий эффект алкоголя.
- Лечите расстройства желудочно-кишечного тракта препаратами без рецепта.
- Примите препарат для обезболивания без рецепта для лечения головных болей.
- Держите шторы закрытыми и избегайте света или носите солнцезащитные очки.
- Ешьте нейтральную пищу, такие как тост и крекеры, чтобы поднять уровень сахара в крови без раздражения желудка.
- Будьте осторожны при употреблении кофеина. Кофеин может помочь снять усталость, связанную с похмельем, но также может ухудшить расстройства желудочно-кишечного тракта и выведение жидкости из организма.
Самое важное, слушайте свое тело и уделите ему время для восстановления. Похмелье может быть неприятным опытом, но оно пройдет со временем.