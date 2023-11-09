К таким выводам пришли ученые Стэнфордского университета. Также они установили время, сколько нужно не пить, чтобы кора головного мозга восстановилась.

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Исследование охватывает 88 человек, у них были расстройства употребления алкоголя. В начале эксперимента все они прошли сканирование мозга, затем повторно через неделю, месяц и 7,3 месяца после того, как они полностью отказались от спиртного. Их данные сравнили с данными 45 человек, которые вообще не испытывали проблем с алкоголем.

В ходе исследования ученые сосредоточились на том, что измеряли толщину коры головного мозга в 34 областях. Выяснилось, что полное восстановление толщины было довольно распространенным среди участников исследования. При этом кора мозга бросивших пить набирала толщину значительно быстрее в промежутке времени между первой неделей и месяцем.

А после более чем 7-ми месяцев ситуация уже была такая же, как у людей, никогда не имевших расстройств употребления алкоголя.

Заметьте. Утолщение коры происходило медленнее у людей с высоким кровяным давлением или высоким уровнем холестерина, а также курильщиков.

Перспектива исследования

Предыдущие исследования показали, что некоторые участки мозга могут восстановиться после отказа от алкоголя, но как быстро это происходит, оставалось неизвестным. Поэтому новые данные ученых действительно значимы.

В то же время, полученные результаты помогают глубже понимать процесс, но никак не свидетельствуют о том, повлияли ли эти изменения на работу мозга.

Кроме того, следует понимать, что выборка слишком мала, чтобы эти результаты можно было обобщить ко всем людям. Нужны новые, масштабные исследования для изучения нейрокогнитивных и психосоциальных аспектов влияния длительного воздержания от алкоголя.