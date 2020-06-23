Корейский центр контроля и профилактики заболеваний (KCDC) заявил, что в Южной Корее уже идет вторая волна вспышки коронавируса.

Директор KCDC Чон Ын Кён во время брифинга заявила, что вторая волна коронавируса в стране началась в период майских праздников, сообщает CNN.

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По ее словам, первая волна закончилась в апреле после того, как количество новых случаев ежедневно уменьшалось примерно до 10 или ниже в течение нескольких дней. Зато с начала мая заболеваемость снова резко пошла вверх.

Чон добавила, что трудно сказать, является ли эта вспышка широкомасштабной. Но региональные вспышки уже состоялись и центр контроля заболеваний ожидает новых.

В Корее рассчитывают, что наибольший всплеск заболеваемости произойдет в осенние и зимние месяцы. Следовательно, органы здравоохранения страны готовят достаточно койкомест для борьбы с масштабным распространением болезни.

В конце апреля власти Южной Кореи ослабили карантинные ограничения, но в связи с повышением заболеваемости в начале мая их опять усилили.

По данным KCDC, в Южной Корее болезнь обнаружили у 12 484 человек. К сожалению, 281 человек погиб, но 10 908 смогли преодолеть болезнь