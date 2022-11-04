Проблемы в лечении тревожности

Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) – это психическое расстройство, которое характеризуется хроническим ощущением тревоги и беспокойства без объективных причин. Не менее 4% людей во всем мире страдают ГТР, причем у женщин это заболевание встречается вдвое чаще, чем у мужчин.

Также на тему: Как действовать, если у близкого человека ПТСР

В США терапией первой линии для лечения ГТР является когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), однако многие пациенты не получают ее из-за высокой стоимости и стигматизации заболевания. Люди, страдающие ГТР, также нередко отказываются от препаратов, снимающих симптомы тревожности из-за тяжелых побочных эффектов или недоступности.

Новое исследование лечения тревожности

Группа американских ученых решила выяснить какой из методов лечения больше подходит для снижения тревожности: когнитивно-поведенческая терапия, курс управления стрессом или кундалини-йога – практика, сочетающая физические упражнения с медитацией и пением мантр.

В рандомизированном исследовании приняли участие 226 мужчин и женщин из ГТР, разделенных на три группы. В течение 12 недель одна группа получала КПТ, вторая занималась кундалини-йогой, а третья проходила курс обучения по управлению стрессом. После окончания эксперимента ученые обнаружили, что КПТ и йога более эффективны, чем управление стрессом.

Йога уменьшает тревожность

При этом КПТ продемонстрировала наибольшую эффективность – в этой группе улучшение симптомов наблюдалось у 71% участников по сравнению с 54%, которые занимались йогой. Среди добровольцев, обучавшихся управлять стрессом, положительная динамика была отмечена лишь 33%.

Это исследование показывает, что людям с тревожным расстройством следует попробовать йогу, чтобы понять, помогает ли она им. В отличие от других методов лечения йога является достаточно доступной и приносит много пользы для здоровья,

– сообщила ведущий автор исследования Наоми Саймон.

Известно, что йога также способствует снижению веса благодаря тренировке концентрации, улучшению качества сна, а физические нагрузки полезны для людей с ожирением и хроническими заболеваниями.