Со ссылкой на статью в украинском медиа, кремлевские телеграм-каналы пишут, якобы в Украине дети начали массово болеть эпидемическим паротитом (свинку).

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Случай такого заражения среди детей зафиксировали в Ровенской области. А причиной распространения болезни врачи якобы называют отсутствие вакцинаций и фактическое уничтожение медицины.



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Сколько детей заболели свинкой в Украине

Россияне в очередной раз спекулируют на теме заболеваний и пытаются дискредитировать систему здравоохранения в Украине.

В феврале 2024 года в поселке Заречное Ровенской области действительно зарегистрировали случай заболевания ребенка эпидемическим паротитом. Однако в статье говорится об одном случае и никакой "массовости" на самом деле нет. Также мы не нашли актуальных сообщений о заражении свинкой детей в других областях Украины.

За весь 2023 год на Ровенщине зафиксировали 14 случаев эпидемического паротита среди детей школьного возраста и у 19-летнего парня. Тогда как в целом в Украине эпидемическим паротитом в прошлом году заболело 529 человек.

Что надо знать о свинке

Эпидемический паротит (свинка) - острое инфекционное заболевание, которым чаще всего болеют дети 3–7 лет. Болезнь передается воздушно-капельным путем, а среди симптомов выделяют лихорадку, слабость, отек слюнных желез, боль в мышцах и тому подобное. Лучшая профилактика от эпидемического паротита - вакцинация.

Согласно календарем прививок, вакцинацию от паротита ребенку делают дважды в жизни - в 12 месяцев и в 6 лет. Если ребенку вовремя не сделали вакцинацию, то курс иммунизации надо начать сначала и наверстать пропущенные прививки.

Кроме того, заявления россиян об отсутствии вакцинации для детей в Украине - ложные. По состоянию на конец декабря 2023 года, прививки против кори, эпидемического паротита и краснухи получило более 92% детей в возрасте одного года и более 87% детей 6 лет.

Более того, в Украине достаточно вакцин для прививки против различных заболеваний. По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 1 февраля 2024 года, в Украине есть более 180 тысяч доз комбинированной вакцины против кори, паротита и краснухи. Так что, все заявления россиян являются ничем иным, как частью общей дискредитационной кампании кремля.