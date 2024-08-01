В рамках исследования рассмотрели случаи 144 людей, которые пережили внезапную остановку сердца, и обнаружили, что 5% из них регулярно употребляли энергетические напитки. Хотя прямая причинно-следственная связь не была установлена, эксперты выразили обеспокоенность возможными рисками, связанными с высоким содержанием кофеина и других компонентов в составе этих напитков.

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Новое исследование энергетиков

Исследование, проведено в клинике Майо и опубликованное в журнале, сосредоточилось на опасности, которая может возникнуть из-за энергетических напитков для людей с генетическими сердечными заболеваниями. Майкл Дж. Акерман, кардиолог-генетик из клиники Майо, подчеркнул постоянный рост популярности энергетических напитков в США и необходимость изучения их влияния на здоровье.

Акерман выразил обеспокоенность относительно комбинированного эффекта кофеина и других компонентов, которые могут влиять на сердечный ритм, артериальное давление и другие важные функции сердца и потенциально вызывая аритмию.

Опасность энергетиков

Энергетические напитки содержат кофеин в количестве от 80 до 300 мг на порцию по сравнению со 100 мг в чашке заварного кофе. Однако большинство энергетических напитков, кроме кофеина, содержат и другие стимулирующие ингредиенты, которые не регулируются FDA, например, таурин и гуарану.

В связи с этим важно рассматривать энергетические напитки как аритмогенные продукты, которые могут негативно влиять на сердце, особенно при употреблении в больших количествах или концентрациях людьми с высоким риском.

Исследователи также уделили внимание анализу типа сердечного приступа и сопутствующих условий, таких как физические нагрузки и стресс, которые могут способствовать возникновению аритмии у пациентов с генетическими заболеваниями сердца.