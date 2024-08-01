Американские исследователи ранее высказали опасения, что люди, которые пытаются отказаться от курения с помощью электронных сигарет, часто начинают использовать их в дополнение к стандартным сигаретам.

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Новое исследование вреда сигарет

В новой научной работе авторы впервые представили данные, указывающие на то, что сочетание курения обычных и электронных сигарет усиливает негативное влияние на легкие.

Исследование было проведено по методу "случай-контроль", в котором участвовали 4975 пациентов с недавно диагностированным раком легких и контрольная группа из 27 294 человек без этого заболевания.

Самое опасное курение

Результаты показали, что среди больных раком легких комбинированное употребление вейпинга и табакокурения было в восемь раз более распространенным, чем среди участников контрольной группы. Почти две трети участников из группы без онкологических заболеваний заявили, что никогда не курили, тогда как среди пациентов с карциномой легких таких было только 10,7%.

Анализ риска показал, что вероятность развития рака легких у тех, кто курил и электронные, и обычные сигареты, была примерно в четыре раза выше, чем у тех, кто курил только традиционные сигареты, даже после корректировки данных с учетом пола и продолжительности курения.

Доктор Рэндалл Харрис, один из авторов исследования, в пресс-релизе отметил, что хотя многие осведомлены о канцерогенных веществах в табачном дыме, меньше известно о химических соединениях, которые вдыхаются вместе с паром при вейпинге.

В аэрозоле электронных сигарет содержатся канцерогенные и токсичные соединения, которые могут вызвать хроническое воспаление в дыхательных путях и, как следствие, рак легких, отметили исследователи.