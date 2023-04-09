Чтобы понять, где правда, а где обман, нужно разобраться, что делает микротоковый массажер и как он работает. Сам по себе микроток – это неинвазивный и безопасный тип электротерапии.

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Как действует микротоковый массажер

Микротоковый массажер работает по следующему принципу: он посылает крошечные электрические импульсы на участки мышц, что должно помогать им расслабляться и уменьшать дискомфортные ощущения. Электрические импульсы и сила тока так малы, что их фактически нереально ощутить.

Цель устройства – стимулировать мышечную ткань настолько, чтобы в нее поступало больше кислорода и питательных веществ, что должно способствовать снятию боли и воспаления.

Эффективность микротокового массажера

исследование показывают, что микротоки могут помочь снизить мышечный спазм, облегчить боль после спортивных тренировок. Но точные выводы пока делать рано, потому что в таких экспериментах участвовало малое количество людей.

Что касается косметического эффекта от домашнего микротокового массажера, здесь данных еще меньше. Нет исследований, подтверждающих эффективность микротокового массажера в снижении веса, улучшении состояния кожи лица и борьбе с морщинами и отеками.

Отметим, что использование микротоков достаточно новое направление в косметологии. То есть однозначно утверждать, что такое массажер неэффективно, нельзя. Требуются дальнейшие исследования.