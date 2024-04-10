Как врачи спасают жизни детей, которые рождаются преждевременно, на примере маленькой Алисы, рассказали в Министерстве здравоохранения.

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Родилась шестимесячной

Супруги Олейниковы из Запорожья 5 лет мечтали о ребенке. Ирина узнала о беременности во время полномасштабной войны. Из-за обстрелов и стресса ребенок родился преждевременно.

"Алиса должна была родиться 1 мая, но появилась 22 января шестимесячной, с весом всего 870 граммов", – рассказала мама девочки.

По ее словам, Алиса не могла самостоятельно дышать, а потому первые полтора месяца провела под аппаратом искусственной вентиляции легких. Собственно, это и спасло жизнь ребенка.

Девочка выжила

Алисе выжила, ей исполнился один год и она продолжает набираться сил.

"И это настоящее долгожданное чудо, которое произошло благодаря профессионализму врачей и современному оборудованию от глобальной инициативы United24, что помогает спасали Украину", – говорится в сообщении.

К слову, отец Алисы, как и миллионы украинцев, защищает страну с оружием в руках, защищая ее независимость.