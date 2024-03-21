Урологи из больницы, которая работает при Военно-морском медицинском университете в Шанхае, провели исследование, чтобы проверить возможную связь между малоподвижным образом жизни в свободное время и эректильной дисфункцией у мужчин.

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Проблема импотенции

Ожидается, что к 2025 году примерно 320 миллионов мужчин во всем мире столкнутся с проблемой эректильной дисфункции, или, иначе говоря, неспособностью достичь или поддерживать эрекцию, необходимую для полового акта.

Причины этого состояния могут быть разными, включая как физические, так и психологические факторы. Физические причины могут включать: травмы, послеоперационные осложнения, гормональные нарушения, прием определенных лекарств, сужение сосудов, идущих к пенису, атеросклероз, диабета, гипертонии или повышенный уровень холестерина. Психологические причины включают депрессию и стресс.

Курение сигарет, употребление алкоголя и наркотиков (например, марихуаны) также могут способствовать развитию импотенции.

Новое исследование мужского здоровья

Научное сообщество продолжает исследовать факторы, которые могут повлиять на риск развития такой дисфункции. Одним из них является сидячий образ жизни. Этот фактор был связан с проблемами с эрекцией в нескольких ранних эпидемиологических и наблюдательных исследованиях.

В новом исследовании ученые проанализировали данные более 200 тысяч мужчин. Они проверяли, как сидячий образ жизни в свободное время (например, просмотр телевизора, работа за компьютером или вождение автомобиля) связано с эректильной дисфункцией, уровнями половых гормонов, биомаркерами эндотелиальной функции, а также депрессией и тревогой.

Сидение за компьютером повышает риск эректильной дисфункции

Согласно полученным результатам, высокий риск развития импотенции связан с длительным использованием компьютера в свободное время: каждые 1,2 часа такого досуга предусматривают увеличение вероятности развития проблемы с эрекцией в 3,57 раза.

В то же время медикам не удалось получить доказательств того, что просмотр телевизора или управление автомобилем тоже повышает риск. Они также не обнаружили корреляции между сидением за компьютером и депрессией, тревогой, уровнями половых гормонов, кроме фолликулостимулирующего (в этом случае риск был выше в 0,29 раза).

Ученые предположили, что длительное использование компьютера в свободное от работы время может способствовать риску развития эректильной дисфункции из-за снижения уровня фолликулостимулирующего гормона, который регулирует работу половых желез. Но нельзя недооценивать роль нарушения функции эндотелия и психологических проблем в развитии импотенции. Умеренная физическая активность может помочь улучшить ситуацию.