Это первый случай в мире, когда человек с генетическим расстройством стал чиновником европейского парламента.

К теме Актриса с синдромом Дауна, снявшаяся в "Голодных играх" и "Барби", оказалась украинкой

Что известно о политике

45-летняя женщина занимается политикой с 18 лет, когда она вступила в консервативную Народную партию Испании.

В мае прошлого года женщина стала 12-м номером в списке кандидатов, которых партия выставляла на региональных выборах в Валенсии.

"Добро пожаловать, Мар. Великолепная новость для политики – преодоление барьеров. Общество начинает видеть, что люди с синдромом Дауна могут внести большой вклад", – отметил региональный лидер Карлос Масон в социальных сетях приветствуя Мар.

Мар хочет перемен в парламенте

В комментарии The Guardian женщина сказала, что хочет, чтобы ее воспринимали из-за ее личности, а не из-за факта инвалидности.

Мар Гальсеран надеется, что ее присутствие в региональном парламенте поможет разрушить многие предубеждения, продолжающие существовать в обществе, особенно когда речь идет о людях с синдромом Дауна.