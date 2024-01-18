Это первый случай в мире, когда человек с генетическим расстройством стал чиновником европейского парламента.
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Что известно о политике
45-летняя женщина занимается политикой с 18 лет, когда она вступила в консервативную Народную партию Испании.
В мае прошлого года женщина стала 12-м номером в списке кандидатов, которых партия выставляла на региональных выборах в Валенсии.
"Добро пожаловать, Мар. Великолепная новость для политики – преодоление барьеров. Общество начинает видеть, что люди с синдромом Дауна могут внести большой вклад", – отметил региональный лидер Карлос Масон в социальных сетях приветствуя Мар.
Мар хочет перемен в парламенте
В комментарии The Guardian женщина сказала, что хочет, чтобы ее воспринимали из-за ее личности, а не из-за факта инвалидности.
Мар Гальсеран надеется, что ее присутствие в региональном парламенте поможет разрушить многие предубеждения, продолжающие существовать в обществе, особенно когда речь идет о людях с синдромом Дауна.