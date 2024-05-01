Более того, это уже дало хорошие результаты: использование современных технологий помогло снизить смертность среди госпитализированных пациентов на 31%.

Смотрите также Как витамин D влияет на риски рака

ИИ для диагностики болезней сердца

Для того, чтобы "научить" искусственный интеллект, специалисты использовали кардиограммы. В общем система обработала данные более 450 тысяч пациентов. И теперь алгоритм может связывать закономерности сокращения сердца и шансы на жизнь пациентов.

Как только ИИ определяет пациентов с высоким риском смерти, программа оповещает об этом врачей и соответственно, они могут применять новые подходы для лечения эффективнее и не теряя времени.

Эффективность ИИ

Ученые довольны экспериментом, ведь благодаря искусственному интеллекту уже удалось снизить общую смертность на 31%, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний – более чем на 90%.

Сейчас алгоритм ИИ используют в 14 военных больницах Тайваня. И ученые убеждены, что их технологию легко внедрить в любую больницу мира без значительных затрат и дорогостоящего оборудования.