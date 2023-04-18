Искусственный интеллект может диагностировать болезнь Альцгеймера по голосу на ранних стадиях
Ученые из Юго-Западного университета США научили искусственный интеллект диагностировать болезнь Альцгеймера на ранних стадиях с помощью едва заметных изменений в голосе и речи людей.
Исследователи использовали передовые инструменты машинного обучения и обработки языка (NLP), чтобы оценить голос у 206 человек: 114, которые отвечали критериям легкого снижения когнитивных функций, и 92, не имевших нарушений.
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Новое исследование болезни Альцгеймера
Затем команда сопоставила эти выводы с общеупотребительными биомаркерами, чтобы определить их эффективность в измерении нарушений. Участники исследования получили несколько стандартных когнитивных оценок, прежде чем их попросили записать спонтанное 1 – 2-минутное описание произведения искусства.
Записанные описания изображения предоставили нам информацию о разговорных способностях, которые мы могли изучить с помощью искусственного интеллекта, чтобы определить контроль моторики речи, плотность идей, грамматическую сложность и другие особенности речи,
– рассказал Ихаб Хаджар, автор исследования.
Исследовательская группа сравнила анализ речи участников с образцами спинномозговой жидкости и МРТ-сканирования, чтобы определить, насколько точно биомаркеры цифрового голоса выявляли как легкие когнитивные нарушения, так и прогрессирование болезни Альцгеймера.
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"Этот новый метод тестирования показал хорошие результаты в выявлении тех, кто имеет легкие когнитивные нарушения и, точнее, в выявлении пациентов с признаками болезни Альцгеймера, даже если ее невозможно легко обнаружить с помощью стандартных когнитивных оценок", – отметил Хаджар.
При исследовании ученые потратили менее 10 минут на запись голоса пациента. А проведение традиционных нейропсихологических тестов занимает несколько часов.